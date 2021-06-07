طريقة عمل كريم النشا والكركديه السحري لتفتيح الوجه بطريقة رهيبة

يعتبر كريم النشا والكركديه ، من الكريمات الغنية عن التعريف، فهو يمنح الوجه نعومة فائقة ويجدد الخلايا ويعيد لها نضارتها بشكل رهيب، وهو من مستحضرات التجميل الفعالة التي تخفي عيوب البشرة وتعيد لها حيويتها وشبابها في وقت قصير، وهو من الكريمات الطبيعية التي ينصح بها الكثير من الأطباء فهي لا تسبب أي أضرار للبشرة، بل على العكس تمنحها النعومة والترطيب وتميحها من الجفاف الذي يصب البشرة في فصل الصيف، ويساعد في علاج البثور والحبوب ويخفي البقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والكركديه السحري الذي سوف يحل مشاكل البشرة ويجعلها متألقة وناصعة البياض.

مكونات كريم النشا والكركديه السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه البودرة. ملعقة كبيرة من الدقيق. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. كوب من الماء. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركديه السحري لتفتيح البشرة بطريقة رهيبة وهى كالتالي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها كوب من الماء، والنشا والدقيق ومسحوق الكركديه الناعم ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم نضيف زيت اللوز المر ونقلبهم مع بعض حتى تتمزج المكونات.

نقوم بوضع الخليط في وعاء محكم الغلق ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

يفضل استخدام الكريم في فترة الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج مذهلة.

طريقة عمل ماسك الكركديه الرهيب لنضارة البشرة

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك وهى كما يلي:-