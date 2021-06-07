طريقة عمل تراب الملوك من الطرق السهلة لعمل الحلوى حيث أنها أحد الحلويات الشرقية التي ظهرت في العراق وتم إطلاق اسم شكرية بغداد عليها، وهي تتكون بشكل أساسي من البسكويت السادة وذات طعم لذيذ وطري، ويتم تحضيرها بسهولة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل حلوى تراب الملوك.

علبة ونصف من بسكويت شاي سادة.

مغلفان من كريمة الخفق.

كوب من الحليب السائل.

2 علبة قشطة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

يتم تغميس حبات البسكويت في اللبن ويتم رصها في صينية على طبقتين.

في الخلاط الكهربائي نخلط مغلف كريمة مع علبة قشطة مع ملعقة كاكاو وملعقة نسكافيه.

يتم صب المزيج السابق على البسكويت في الصينية.

ثم تغمس حبات البسكويت الأخرى ورصها أعلى المزيج السابق.

يتم خلط المغلف الثاني من الكريمة مع 4 ملاعق من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي جيدًا.

وضع هذا الخليط على الطبقة العلوية للبسكويت.

يتم رش البسكويت المطحون بشكل ناعم على وجه الصينية، ويمكن استبداله بحبيبات الشوكولاتة الصغيرة للتزيين.

يجب وضع الصينية في الثلاجة، ويتم تقديمها باردة.

مغلف من كريمة الخفق.

نصف كوب من اللبن السائل.

2 علبة من القشطة.

2 ملعقة زبدة طرية.

نصف ملعقة كبيرة فانيلا.

بسكويت شاي حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة زبدة.

نحضر وعاء ويتم فيه خلط الكريمة مع الحليب وعندما يتماسك الخليط نضيف نصف ملعقة فانيلا.

نضيف للخليط الزبدة الطرية وإضافة علبة القشطة ونستمر في الخلط حتى تتماسك المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

يوضع الخليط في آناء ويدخل إلى الثلاجة ساعتين تقريبًا.

نضع في وعاء على النار ملعقة الزبدة ونضيف إليها البسكويت المطحون ونقلبهم جيدًا حتى يأخذ الخليط لونًا غامقًا، ثم نرفع الوعاء عن النار.

يوضع هذا الخليط على وجه الخليط السابق عند التقديم حتى يبقى البسكويت مقرمشًا، ويتم تقديمها باردة.

طريقة عمل تراب الملوك المكوناتطريقة التحضيرعمل حلوى تراب الملوك بالفانيلا المكوناتطريقة التحضير

حلوى تراب الملوك يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، حيث يمكن عملها بالأناناس أو تحضيرها بالطريقة العادية ويمكن الاستمتاع بها بطعم بالفانيلا، حيث أنها من الحلويات السهلة والتي لا تحتاج إلى دخول الفرن، وإنما يمكن وضعها في الثلاجة، ويمكن تزينها حسب الرغبة.