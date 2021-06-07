كبدة الدجاج المشرملة وصفة مغربية رائعة ومغذية لطبق جديد ولذيذ

تعد وصفة كبدة الدجاج المشرملة من أشهر وأشهى الوصفات المستوحاة من المطبخ المغربي المعروف بروعة أطباقه ولذتها الشديدة، تحضر هذه الوصفة باستخدام اكباد الدجاج المغذية للغاية والغنية بالحديد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الكبار والصغار، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذه الأكلة الشهية في دقائق. كبدة الدجاج المشرملة كبدة الدجاج المشرملة تألقي في مطبخك وحضري طب جديد ومميز على سفرتك المتواضعة باستخدام أكباد الفراخ الشهية والمتبلة والمحمرة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو كبدة الفراخ الطازجة.

ست فصوص من الثوم المفروم ناعم.

قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار أو البارد حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو الذرة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير كبدة الدجاج المشرملة: قومي أولاً بغسل الكبدة جيداً بالخل والليمون والدقيق والملح. احرصي على شطفها للتخلص من الدم والشوائب ثم تركها في مصفاه حتى تجف. أحضري مقلاه لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت وضعي بها الزيت واتركيها على نار متوسطة حتى تسخن. أضيفي الكبدة وقلبيها برفق حتى تتشوح. ضعي الثوم المفروم وقلبي وأضيفي الفلفل الحار أو البارد بعد تقطيعة شرائح. أضيفي الملح والفلفل والبابريكا وباقي التوابل وقلبي برفق على نار هادئة. يمكنك إدخال أي توابل تفضلين لإضافة نكهة. قلبي الكبدة لمدة خمس دقائق ثم أضيفي إليها ربع كوب من الماء. اتركي الكبدة حتى تجف تماماً وتتشرب الماء. أضيفي الخل وقلبي لدقسقة ثم ارفعيها من على النار. ضعي الكبدة مع قطع الفلفل في أطباق التقديم وتقدم ساخنة مع الخبز والطحينة. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير كبدة الدجاج المشرملة: الوسوم

تعد وصفة كبدة الدجاج المشرملة من أشهر وأشهى الوصفات المستوحاة من المطبخ المغربي المعروف بروعة أطباقه ولذتها الشديدة، تحضر هذه الوصفة باستخدام اكباد الدجاج المغذية للغاية والغنية بالحديد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الكبار والصغار، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذه الأكلة الشهية في دقائق. كبدة الدجاج المشرملة كبدة الدجاج المشرملة تألقي في مطبخك وحضري طب جديد ومميز على سفرتك المتواضعة باستخدام أكباد الفراخ الشهية والمتبلة والمحمرة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو كبدة الفراخ الطازجة.

ست فصوص من الثوم المفروم ناعم.

قرن واحد من الفلفل الأخضر الحار أو البارد حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو الذرة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير كبدة الدجاج المشرملة: قومي أولاً بغسل الكبدة جيداً بالخل والليمون والدقيق والملح. احرصي على شطفها للتخلص من الدم والشوائب ثم تركها في مصفاه حتى تجف. أحضري مقلاه لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت وضعي بها الزيت واتركيها على نار متوسطة حتى تسخن. أضيفي الكبدة وقلبيها برفق حتى تتشوح. ضعي الثوم المفروم وقلبي وأضيفي الفلفل الحار أو البارد بعد تقطيعة شرائح. أضيفي الملح والفلفل والبابريكا وباقي التوابل وقلبي برفق على نار هادئة. يمكنك إدخال أي توابل تفضلين لإضافة نكهة. قلبي الكبدة لمدة خمس دقائق ثم أضيفي إليها ربع كوب من الماء. اتركي الكبدة حتى تجف تماماً وتتشرب الماء. أضيفي الخل وقلبي لدقسقة ثم ارفعيها من على النار. ضعي الكبدة مع قطع الفلفل في أطباق التقديم وتقدم ساخنة مع الخبز والطحينة. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير كبدة الدجاج المشرملة:

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