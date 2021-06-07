ريجيم الكيتو والصيام المتقطع بشكل مُبسط للحصول على جسم رياضي صحي جذاب

ريجيم الكيتو والصيام المتقطع ، أغلبكم ربما سمع عن تلك الأنظمة لتخفيض الوزن، ولكن الأهم من ذلك هل فهمتم ما هو وما المراد منه وكذلك كيفية عمله بالجسم، اليوم سوف نعرفكم به بطريقة سهلة كما اعتدنا على تبسيط الأمور لكم أعزائنا القراء، إن الجسم البشرى يحتاج إلى الوقود لكي يستطيع مزاولة مهامه والتحرك، هذا الوقود هو الجلوكوز أو الغلوكوز وهو وقود الجسم، يأتي لنا عند تناول الأطعمة من الكربوهيدرات والدهون والسكر الأبيض، حيث أن كل هذا يتحول إلى جلوكوز، عند الإصراف في تناول الطعام يتحول هذا الجلوكوز إلى دهون متراكمة تحت الجلد، وهي ما تُعرف بالسمنة، التي يعاني منها حوالي 650 مليون شخص في العالم تقريبًا، وكل هذا بسبب الطعام وتناوله بشكلاً خاطئًا.

اليوم سوف نصحح مفاهيمكم ونعلمكم طريقة جديدة قد أبلت بلاء حسن منذ اكتشافها، وهي نظام الكيتو والصيام المتقطع، كما تحدثنا من قبل لابد مِن استبدال وقود الجسم الضار بوقود آخر نافع بل وأقل ضررًا، وهو الكيتونات التي لا تنتمي إلى الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتينات، بل هي خليط منهما معًا، فيمكن تكوينها من خلال الحفاظ على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وكذلك الصيام المتقطع معًا.

فالصيام كما ذكره الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، هو مِن أهم ركائز الصحة لذلك الصيام المتقطع يعتمد على تناول الطعام في أربع ساعات باليوم، وذلك مِن خلال تقليص الفترة ما بين الإفطار والغداء، حتى نحفز الجسم على الحرق في 20 ساعة باقية في اليوم، نعرض ذلك تفصيلًا في ثلاث خطوات فقط.

كما ذكرنا مِن قبل أعزائنا القراء، عليكم أولًا أن تظلوا بدون أكل أطول فترة ممكنة بدون طعام، بشكل آخر يجب تأخير وجبة الإفطار.

عند تناول الطعام بدون جوع، فإن الجسم يكون في حالة حرق للدهون فنبدأ بالأكل ويرتفع معدل الأنسولين، وبالتالي ينخفض معدل السكر بالدم مما يجعلنا نشعر بالجوع في غضون النصف ساعة تقريبًا، ويترتب على ذلك زيادة الوزن وتناول الأطعمة بشكل خاطئ.

عِند إتباع ريجيم الكيتو يجب تناول وجبتين يوميًا فقط للحصول على أفضل النتائج.

تكون الفترة ما بين الوجبة الأولى والثانية حوالي 4 ساعات فقط، أي نؤخر وقت الإفطار إلى الغداء بأربع ساعات فقط، بهذا الأسلوب نحن نؤهل الجسم إلى الحرق المستمر للدهون ولكن بشكل كبير وبفرصة كبيرة له، حيث أن الحرق يستمر إلى 20 ساعة باليوم.

الخطوة الأولى إتباع نظام الصيام المتقطع وريجيم الكيتو الصحيالخطوة الثانية ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لنصف ساعة

يجب ممارسة التمارين الرياضية مثل الركض والمشي وتمارين الكرديو للياقة البدنية وركوب الدراجات، كل هذه الأنشطة الرياضية المتعددة يُفضل ممارستها أثناء الصيام في الصباح، حتى نُحافظ على نِسب السكر وَلِكي لا نشعر بالجوع بعد ممارسة تلك الأنشطة والتمارين، فإذا كنتم تعانون من مشاكل في القلب أو الشرايين لا تقلقوا، فيمكنكم ممارسة المشي لنصف ساعة.

كذلك نظام الكيتو أو الكيتونات الذي ينتج بالجسم نتيجة إتباعكم تلك الخطوات الصحية، فهي تساعد على إصلاح الأوردة والشرايين بالجسم وكذلك الكيتون الذي يبني الأنسجة المُتآكِلة بأجسامنا، فمن لم يتناسب معهم هذه النظم هم الذين يعانون من مشاكل بالغدد الدراقية وكذلك النساء أثناء فترة الطمث، حيث يبدأ الجسم بعدم الشعور بالجوع مِن 3 إلى 5 أيام بعد إتباعكم النظام بشكل صحيح.

البيض، فتناول البيض يجب أن يكون يوميًا مِن 2 إلى 4 بيضات يوميًا، يفضل تناول البيض الأورجانيك.

الأفوكادو، يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم فتمنحكم طاقة كبيرة حتى لا تشعر بالجوع.

الجبن، مفيد جدًا ولكن الجبن المصنوع من الحليب البقري أو الماعز وليس الجبن المُعلب النباتي.

زبدة الفول السوداني، لما بها من دهون تمد الجسم بالطاقة وتشعرالفرد بالامتلاء، فيجب تناول الأنواع الخالية من السكر أو التي تحتوي على سكر بكميات ضئيلة جدًا.

اللحوم، تناولوا اللحوم الحمراء بأنواعها ولكن بميزان يبدأ من 85 جرامًا حتى 225 جرامًا فقط.

الخضروات الطازجة بأنواعها، يمكنكم طهيها على البخار أو تناولها نيئه أو كسلطة أو إضافتها كما هي إلى المشواة بجانب اللحوم فتصبح شهية ومشوية لذيذة.

الزيوت، حيث يمكنكم استخدام زيت الزيتون والزبدة البقري الطبيعية ولكن بشكل قليل لا تتعدي القطعة 60 جرام.

الأسماك، مِن أفضل أنواع البروتين لاحتوائها على الأوميجا 3 المفيدة، حيث يعتبر السي فود بأنواعه والسالمون والسردين من أفضل الأنواع الغنية بهذا العنصر.

الدجاج، يمكنكم تناول صدور الدجاج لعدم احتوائه على الدهون.

تناول المكسرات قبل الوجبات، حيث يساعد على الامتلاء وعدم الشعور بالجوع.

تناول فنجان من الشاي أو القهوة كل صباح مفيد جدًا، ولكن بدون سكر أبيض، فيمكنكم تحليته بالسكر الفركتوز الطبيعي أو ملعقة عسل نحل طبيعية.

الخطوة الثالثة أنواع الأطعمة التي تستطيع تناولها بنظام الكيتو المثالي الصحي

قد تلاحظون الفرق في غضون أسابيع قليلة، وهناك البعض سوف يلاحظ أنه قد فقد الإحساس بالجوع تمامًا، وهذا الشعور هو علامة فِعلية تؤكد نجاح الجسم في ريجيم الكيتو والصيام المتقطع، وتذكروا أعزائنا القراء قول رسول الله صل الله عليه وسلم صوموا تصحوا، فالصيام هو صحة للبدن والعقل ويساعد الجسد على التخلص من السموم.