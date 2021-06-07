هل ترغبين في التجديد من مظهرك ليواكب الموضة ؟هل ترغبين في الحصول على لون شعر مختلف وتخشين عليه من الصبغات؟ إذا ما رأيك في صبغ الشعر بالحنة فهذه الطريقة على الرغم من أنها تقليدية إلا أنه رائعة وآمنة للغاية على الشعر كما أنها موفرة وستعطيك نتيجة مبهرة مع إضافة بعض المكونات البسيطة، تابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة صبغ الشعر بالحنة صبغ الشعر بالحنة تجنبي مخاطر الصبغة الكيميائية على شعرك وفروة رأسك واستمتعي بلون مختلف وطبيعي يدوم لفترة طويلة على شعرك بمواد طبيعية المكونات اللازمة لتحضير الصبغة: خمس معالق كبيرة من الحنة الصالحة للاستخدام.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو المر.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

معلقة صغيرة من دم الغزال.

ماء مغلي للعجن.

القليل من المسك.

فرشاة لتوزيع الخليط على الشعر.

بونيه الشعر الخاصة بالاستحمام أو غطاء الرأس البلاستيكي. خطوات صبغ الشعر بالحنة الطبيعية: أحضري طبق مناسب الحجم ونضيف. ضعي به كلاً من الحنة ودم الغزال وقلبي. دم الغزال هام لإضافة اللون الأحمر المطلوب. قومي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى تبدأ العجينة في التكون. استمري في إضافة الماء إلى أن يصبح القوام شبه سائل ومناسب. أضيفي المسك وزيت اللوز وزيت الخروع وقلبي جيداً. قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو والبلسم الخاص بك ومشطيه وجففيه. يقسم الشعر إلى عدة أجزاء ويجب أن يكون كل جزء صغير قد الإمكان. استخدمي الفرشاه ووزعي الخليط على شعرك جيداً وحاولي تجنب فروة الرأس. من المهم تعقيم الفرشاه أولاً قبل الاستخدام في وعاء به ماء ساخن ملح حتى تكون نظيفة وخالية من البكتريا. حاولي برط شعرك قدر الإمكان ثم ضعي بونية الشعر عليه واتركيه لمدة خمس ساعاتز اغسلي الشعر جيداً بعد ذلك عدة مرات للتخلص من بقايا الحنة ثم جففيه ورطبيه. المكونات اللازمة لتحضير الصبغة:خطوات صبغ الشعر بالحنة الطبيعية: الوسوم

هل ترغبين في التجديد من مظهرك ليواكب الموضة ؟هل ترغبين في الحصول على لون شعر مختلف وتخشين عليه من الصبغات؟ إذا ما رأيك في صبغ الشعر بالحنة فهذه الطريقة على الرغم من أنها تقليدية إلا أنه رائعة وآمنة للغاية على الشعر كما أنها موفرة وستعطيك نتيجة مبهرة مع إضافة بعض المكونات البسيطة، تابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة صبغ الشعر بالحنة صبغ الشعر بالحنة تجنبي مخاطر الصبغة الكيميائية على شعرك وفروة رأسك واستمتعي بلون مختلف وطبيعي يدوم لفترة طويلة على شعرك بمواد طبيعية المكونات اللازمة لتحضير الصبغة: خمس معالق كبيرة من الحنة الصالحة للاستخدام.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو المر.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

معلقة صغيرة من دم الغزال.

ماء مغلي للعجن.

القليل من المسك.

فرشاة لتوزيع الخليط على الشعر.

بونيه الشعر الخاصة بالاستحمام أو غطاء الرأس البلاستيكي. خطوات صبغ الشعر بالحنة الطبيعية: أحضري طبق مناسب الحجم ونضيف. ضعي به كلاً من الحنة ودم الغزال وقلبي. دم الغزال هام لإضافة اللون الأحمر المطلوب. قومي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى تبدأ العجينة في التكون. استمري في إضافة الماء إلى أن يصبح القوام شبه سائل ومناسب. أضيفي المسك وزيت اللوز وزيت الخروع وقلبي جيداً. قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو والبلسم الخاص بك ومشطيه وجففيه. يقسم الشعر إلى عدة أجزاء ويجب أن يكون كل جزء صغير قد الإمكان. استخدمي الفرشاه ووزعي الخليط على شعرك جيداً وحاولي تجنب فروة الرأس. من المهم تعقيم الفرشاه أولاً قبل الاستخدام في وعاء به ماء ساخن ملح حتى تكون نظيفة وخالية من البكتريا. حاولي برط شعرك قدر الإمكان ثم ضعي بونية الشعر عليه واتركيه لمدة خمس ساعاتز اغسلي الشعر جيداً بعد ذلك عدة مرات للتخلص من بقايا الحنة ثم جففيه ورطبيه. المكونات اللازمة لتحضير الصبغة:خطوات صبغ الشعر بالحنة الطبيعية:

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