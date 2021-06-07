طريقه تحضير كفته داود باشا والباذنجان التركية،ونجد أن الكثير يعشقها ويحبها باللحم المفروم مع طبق الأرز الأبيض ويمكن تحضريها بطريقتين بالصوص الأحمر و بالصوص الأبيض،ويرجع اصل وجبه كفته داود باشا إلى الوالي العثماني في القرن التاسع عشر، وكان يقوم بتحضيرها امهر واحسن الطهاة في تركيا وبلاد الشام، نقدم مكونات وطريقه التحضير. مكونات كفته داود باشا التركية نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 حبه من البصل المفروم.

فصان ثوم مهروس.

صلصلة طماطم.

كوب واحد من الماء.

ملعقه صغيرة من الملح.

ملعقه كبيرة من النعناع الناشف المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من الفلفل المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من القرفة المطحونة.

عدد اثنين ملعقه كبيرة من البقسماط المطحون.

عدد اثنين ملعقه كبيرة من الزيت النباتي. مكونات صوص كفته داود باشا التركية ملعقه صغيرة من الثوم المفروم. عدد 2 كوب من عصير الطماطم. ملعقه صغيرة من صلصلة الطماطم. كوب ماء ساخن. مكعب مرقه دجاج. زبدة، زيت، ملح، فلفل. طريقه تحضير كفته داود باشا التركية نقوم بتبيل اللحم المفروم ببصله مفرومه، والبهارات والملح والفلفل. نقوم بتشكيل اللحم المفروم على هيئه كرات دائريه. تحمير الكفتة في قليل من السمن. بعد التحمير نقوم أخرجها من الزيت ونضعها على مناديل ورقيه حتى تهدئ من السمن. تحمير البصلة المفرومة على النار حتى تصبح لونها ذهبيا. نقوم بإضافة صلصلة الطماطم مع البصل،ويتبل ثم يترك على النار. نقوم بإضافة كرات الكفتة، وقليل من الماء مع المرقة وتترك حتى يتم النضج. يتم تقديمها مع الأرز الأبيض وسلطه خضراء. مكونات سلطه الباذنجان التركية حبه كبيرة من الباذنجان المشوى.

ملعقتان كبيرة من عصير الليمون.

عدد2 حبه من الخيار المفروم.

عدد 2 حبه من الطماطم المهروسة.

عدد 3 ملاعق من الزيت الزيتون.

نصف كوب من الحمص المسلوق.

بقدونس وملح وكمون حسب الرغبة. طريقه تحضير الباذنجان التركي نقوم بشوى الباذنجان في الفرن،ثم نقوم بأخراجه من الفرن ونضعه تحت الماء البارد، نقطع كل من الخيار والطماطم والبصل والبقدونس ونخلطهم مع بعض، نضيف بعد ذلك الباذنجان والبهارات وزيت الزيتون وحمض الليمون، ونقدمه مع الوجبة على السفرة. مكونات كفته داود باشا التركيةمكونات صوص كفته داود باشا التركيةطريقه تحضير كفته داود باشا التركيةمكونات سلطه الباذنجان التركية الوسوم

طريقه تحضير كفته داود باشا والباذنجان التركية،ونجد أن الكثير يعشقها ويحبها باللحم المفروم مع طبق الأرز الأبيض ويمكن تحضريها بطريقتين بالصوص الأحمر و بالصوص الأبيض،ويرجع اصل وجبه كفته داود باشا إلى الوالي العثماني في القرن التاسع عشر، وكان يقوم بتحضيرها امهر واحسن الطهاة في تركيا وبلاد الشام، نقدم مكونات وطريقه التحضير. مكونات كفته داود باشا التركية نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 حبه من البصل المفروم.

فصان ثوم مهروس.

صلصلة طماطم.

كوب واحد من الماء.

ملعقه صغيرة من الملح.

ملعقه كبيرة من النعناع الناشف المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من الفلفل المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من القرفة المطحونة.

عدد اثنين ملعقه كبيرة من البقسماط المطحون.

عدد اثنين ملعقه كبيرة من الزيت النباتي. مكونات صوص كفته داود باشا التركية ملعقه صغيرة من الثوم المفروم. عدد 2 كوب من عصير الطماطم. ملعقه صغيرة من صلصلة الطماطم. كوب ماء ساخن. مكعب مرقه دجاج. زبدة، زيت، ملح، فلفل. طريقه تحضير كفته داود باشا التركية نقوم بتبيل اللحم المفروم ببصله مفرومه، والبهارات والملح والفلفل. نقوم بتشكيل اللحم المفروم على هيئه كرات دائريه. تحمير الكفتة في قليل من السمن. بعد التحمير نقوم أخرجها من الزيت ونضعها على مناديل ورقيه حتى تهدئ من السمن. تحمير البصلة المفرومة على النار حتى تصبح لونها ذهبيا. نقوم بإضافة صلصلة الطماطم مع البصل،ويتبل ثم يترك على النار. نقوم بإضافة كرات الكفتة، وقليل من الماء مع المرقة وتترك حتى يتم النضج. يتم تقديمها مع الأرز الأبيض وسلطه خضراء. مكونات سلطه الباذنجان التركية حبه كبيرة من الباذنجان المشوى.

ملعقتان كبيرة من عصير الليمون.

عدد2 حبه من الخيار المفروم.

عدد 2 حبه من الطماطم المهروسة.

عدد 3 ملاعق من الزيت الزيتون.

نصف كوب من الحمص المسلوق.

بقدونس وملح وكمون حسب الرغبة. طريقه تحضير الباذنجان التركي نقوم بشوى الباذنجان في الفرن،ثم نقوم بأخراجه من الفرن ونضعه تحت الماء البارد، نقطع كل من الخيار والطماطم والبصل والبقدونس ونخلطهم مع بعض، نضيف بعد ذلك الباذنجان والبهارات وزيت الزيتون وحمض الليمون، ونقدمه مع الوجبة على السفرة. مكونات كفته داود باشا التركيةمكونات صوص كفته داود باشا التركيةطريقه تحضير كفته داود باشا التركيةمكونات سلطه الباذنجان التركية

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