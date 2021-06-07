طريقة عمل عجينة الملفيه المميزة بحشوات حلو وحادق بأسهل طريقة

تتميز عجينة الملفيه بتنوع استخدامها داخل المطبخ، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها جاهزة، ويمكن استخدامها في صنع الحلوى والمخبوزات، ويرجع أصل حلوى الملفيه إلي فرنسا وهي تعنى باللغة العربية الألف ورقة، يمكن استخدامها في صنع الكرواسون والبيتزا، وتتعتبر حلوى الملفيه الأصلية تتكون من طبقات من العجين بينها الكريمة أو الكاسترد ويمكن استبدالها بالمربى، وسوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة الملفيه بحشوات حلو وحادق وبخطوات سهلة جدا داخل المنزل.

مكونات عمل عجينة الملفيه

سوف نقدم مكونات العجينة والمقادير المناسبة لعملها في المنزل بكل سهولة ودون الحاجة لشرائها بأسعار غالية وهي كما يلي:ـ

5 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

بيضة.

رشة ملح.

ماء للعجن.

للفرد نصف كيلو زبدة مقطعة شرائح.

طريقة العمل

لتحضير عجينة الملفيه بكل سهولة داخل المنزل يمكننا اتباع الآتي:ـ

نضع الدقيق مضافا إليه البيكنج بودر في إناء ثم نضع رشة الملح، ونضيف 2 ملعقة من الزبدة وبيضة، ونعجن المكونات بالماء حتى الحصول على عجينة متماسكة.

نترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح ويسهل فردها، نفرد العجينة بالنشابة ونضع عليها شرائح من الزبدة، مع مراعاة وضع الزبدة في الثلاجة قبل الاستعمال.

ثم نقوم بلف العجينة بشكل إسطوانى ثم نلفها على شكل دائرة، نترك العجينة ترتاح لنصف ساعة ثم نفردها مرة أخرى.

نكررالخطوة السابقة ثم نقوم بفرد العجينة واستخدامها في إعداد الكرواسون والبيتزا وحلوى الملفيه.

في حالة استخدامها في عمل الكرواسون، تقطع العجينة بعد فردها إلي مثلثات، ونقوم بحشوها بالشوكولاتة أو الجبنة حسب الرغبة.

أما في حالة استخدامها في صنع البيتزا تقطع إلى دائرة، ونضع عليها الصلصة والفلفل والطماطم، ثم نضيف الزيتون والجبنة الرومى والجبنة الموتزريلا.

طريقة عمل تورتة الملفيه

لتحضير التورتة، نحضر صينية ونضع طبقة من العجينة مع فردها جيداً، ثم نضع طبقة من كريمة الخفق وقطع من الفواكه المشكلة، نضع طبقة أخرى من العجينة بعد فردها ونضع الكريمة وقطع الفواكه، ثم نكرر الخطوات حسب الرغبة مع فرد طبقة من العجين في أخر خطوة، ندخل التورتة في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج، تترك لتبرد ثم نزينها بالكريمة وقطع الفواكه المشكلة.