طريقة عمل كيك الرواني بجوز الهند زي المطاعم والمخابز وأحلى، تتميز كيك الرواني بأنها تشبه البسبوسة لاحتوائها على السميد والشربات وجوزالهند وايضاً الزبادي، الكيكة بجوزالهند لجميع عشاق الجوزالهند ومحبين التغير فطعمها مختلف عن كيك العادي ويمكنك ايضاً ان تقدميها لجميع افراد اسرتك مع كوب من الشاي او القهوة اثناء العشاء او مع كوب من الحليب الدافئ في الافطار فاليوم نقدم اليكم أفضل طريقة عمل كيك الرواني بجوز الهند والزبادي والسميد وبأحلى طعم. طريقة عمل كيك الرواني طريقة عمل كيك الرواني اليكم مقادير ومكونات كيك الرواني: كوب دقيق منخول.

1 كوب سميد.

كوب زبادي في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب سكرحبيبات.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند .

. 3 حبات بيض بحرارة الغرفه.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

بشر برتقالة. تحضير كيكة الرواني بجوزالهند أولاً احضري وعاء كبير ثم أضيفي كلاً من البيض والسكر والفانيليا وبالتالي يضرب جيداً ثم يضاف الزبادي والبيض ونستمر في الضرب ونضيف جوز الهند والسميد ونكمل ضرب حتى يتجانس جميع المكونات معاً.

ثانياً نُضيف الى الخليط السابق بشر البرتقال وينخل الدقيق والبيكنج باودر مع رشه الملح، وتضاف الخليط الجاف على دفعات إلى الخليط البيض وتُقلب من أسفل لأعلي بالإسباتيولا ولا نضيف الدفعة التالية إلا بعد إختفاء الأولي ومزجها تماماً مع الخليط ونقلب ببطئ.

ضعي خليط كيكة الرواني بجوزالهند في قالب مع رشه بالزيت ووضع طبقة من الدقيق حتى يسهل خروج كيك الرواني .

في قالب مع رشه بالزيت ووضع طبقة من الدقيق حتى يسهل خروج . تدخل فرن حار سابق التسخين علي 180 درجة سلزيوس وخلال 35 أو 45 دقيقة لنضوج، وبعد ذلك يختبر نضجها بخلة أسنان في وسط الكيك الرواني ، حتى تخرج نظيفة منه تماماً.

، حتى تخرج نظيفة منه تماماً. تسقي بالسيرب (الشربات) ومكوناته ” 1كوب ونصف ماء، 1 كوب سكر، عصرة ليمون.

يستحسن تقطيع الكيك الرواني قبل تسقيته بالسيرب، حتى يتغلغل السيرب في داخل الكيك الرواني ويكون الكيك طري ومتشرب السيرب جيداً.

قبل تسقيته بالسيرب، حتى يتغلغل السيرب في داخل ويكون الكيك طري ومتشرب السيرب جيداً. يضاف السيرب البارد الى الكيك الرواني الدافئ و مع ذلك يرش جوز هند على الوجه وبعد ذلك تُقدم لجميع افراد اسرتك وبالهنا والصحة على قلوبكم. تحضير كيكة الرواني بجوزالهند الوسوم

طريقة عمل كيك الرواني بجوز الهند زي المطاعم والمخابز وأحلى، تتميز كيك الرواني بأنها تشبه البسبوسة لاحتوائها على السميد والشربات وجوزالهند وايضاً الزبادي، الكيكة بجوزالهند لجميع عشاق الجوزالهند ومحبين التغير فطعمها مختلف عن كيك العادي ويمكنك ايضاً ان تقدميها لجميع افراد اسرتك مع كوب من الشاي او القهوة اثناء العشاء او مع كوب من الحليب الدافئ في الافطار فاليوم نقدم اليكم أفضل طريقة عمل كيك الرواني بجوز الهند والزبادي والسميد وبأحلى طعم. طريقة عمل كيك الرواني طريقة عمل كيك الرواني اليكم مقادير ومكونات كيك الرواني: كوب دقيق منخول.

1 كوب سميد.

كوب زبادي في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب سكرحبيبات.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند .

. 3 حبات بيض بحرارة الغرفه.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

بشر برتقالة. تحضير كيكة الرواني بجوزالهند أولاً احضري وعاء كبير ثم أضيفي كلاً من البيض والسكر والفانيليا وبالتالي يضرب جيداً ثم يضاف الزبادي والبيض ونستمر في الضرب ونضيف جوز الهند والسميد ونكمل ضرب حتى يتجانس جميع المكونات معاً.

ثانياً نُضيف الى الخليط السابق بشر البرتقال وينخل الدقيق والبيكنج باودر مع رشه الملح، وتضاف الخليط الجاف على دفعات إلى الخليط البيض وتُقلب من أسفل لأعلي بالإسباتيولا ولا نضيف الدفعة التالية إلا بعد إختفاء الأولي ومزجها تماماً مع الخليط ونقلب ببطئ.

ضعي خليط كيكة الرواني بجوزالهند في قالب مع رشه بالزيت ووضع طبقة من الدقيق حتى يسهل خروج كيك الرواني .

في قالب مع رشه بالزيت ووضع طبقة من الدقيق حتى يسهل خروج . تدخل فرن حار سابق التسخين علي 180 درجة سلزيوس وخلال 35 أو 45 دقيقة لنضوج، وبعد ذلك يختبر نضجها بخلة أسنان في وسط الكيك الرواني ، حتى تخرج نظيفة منه تماماً.

، حتى تخرج نظيفة منه تماماً. تسقي بالسيرب (الشربات) ومكوناته ” 1كوب ونصف ماء، 1 كوب سكر، عصرة ليمون.

يستحسن تقطيع الكيك الرواني قبل تسقيته بالسيرب، حتى يتغلغل السيرب في داخل الكيك الرواني ويكون الكيك طري ومتشرب السيرب جيداً.

قبل تسقيته بالسيرب، حتى يتغلغل السيرب في داخل ويكون الكيك طري ومتشرب السيرب جيداً. يضاف السيرب البارد الى الكيك الرواني الدافئ و مع ذلك يرش جوز هند على الوجه وبعد ذلك تُقدم لجميع افراد اسرتك وبالهنا والصحة على قلوبكم. تحضير كيكة الرواني بجوزالهند

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