طريقة عمل وصفة النشا لفرد الشعر بشكل طبيعي بدلاً من البروتين

تعتبر وصفة النشا لفرد الشعر ، من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً للشعر، وتعطي نتائج مذهلة ورائعة، وتعتبر هي بديل البروتين الذي يتم دفع كثير من المال به والذي قد يضره بعض فترة من الوقت ويؤثر عليه، ومن المعروف كثير من النساء تسعي دائماً إلي شعر جميل وملفت وجذاب حيث يعرف بأنه تاج المرأة، ولكن مستحضرات التجميل المخصصة لتنعيمه دائماً غالية الثمن، ولكن بكل سهولة يمكننا تحضير خلطة طبيعية ومفيدة جداً داخل المنزل، تعمل على زيادة لمعانه وتطويله مع الاستخدام المستمر، وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات ومتوفرة داخل المنزل، وأسعارها بسيطة جداً وغير مكلفة وفي متناول الجميع ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة النشا لتنعيم الشعر بمكونات بسيطة جداً وسهلة ونتائجها مذهلة.

مكونات عمل وصفة النشا لفرد الشعر

تعتبر مكونات وصفة النشا من المكونات الطبيعية التي لا تؤثر على الشعر بأي ضرر وهي كما يلي:ـ

ملعقتين كبيرتين من زيت زيتون.

4 ملاعق من النشا.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

حبة موز كبيرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة النشا لفرد الشعر بخطوات سهلة جداً داخل المنزل وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

أولاً نبدأ بخلط حبة الموز في الخلاط، حتي تصبح ناعمة جداً. في طبق عميق يضاف النشا مع العسل، ثم يضاف زيت الزيتون وحبة الموز المخلوطة. تقلب المكونات معاً بشكل جيد حتي تتجانس، ويتكون لدينا خليط متجانس تماماً. يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون إذا كان الخليط سميك، يفضل أن يكون الخليط كريمي.

طريقة تطبيق الوصفة على الشعر

يتم تطبيق الوصفة على الشعر بخطوات بسيطة وسهلة وهي تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ