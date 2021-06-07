أهم فوائد العنب الأخضر لأمراض القلب والوقاية من الزهايمر

فوائد العنب الأخضر يعتبر من أكثر الفواكه الشعبية وذو طعم لذيذ ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمغذيات، لأنه يحتوي على العديد من المركبات الغذائية القيمة للصحة لذلك يقدم العديد من الفوائد الصحية دعونا نتعرف عليها في هذا الموضوع تابعونا.

يحتوي العنب على العديد من المغذيات الهامة وتتمثل في التالي

يحتوي على سعرة حرارية بنسبة 104

وعلى كربوهيدرات بنسبة 27.3

يحتوي على بروتين بنسبة 1.1 جرام

وعلى الألياف طبيعية بنسبة 1.4

يحتوي على سكريات بنسبة 3 جرام

وعلى فيتامين سي بنسبة 15 مللي جرام

يحتوي على حديد بنسبة 3

وأيضا يحتوي على معادن هامة للصحة مثل البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم والسيلينيوم ومركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد وغيرهم الكثير لذلك يمتلك العديد من فوائد صحية.

ارتفاع ضغط الدم ويقي القلب: أثبتت الدراسات العلمية أنه يلعب دورًا كبير في تقليل فرص أمراض القلب، ويضبط ضغط ارتفاع الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من مواد مضادة للأكسدة بالإضافة إلى ذلك يقلل فرص تصلب الشرايين.

يقي من السرطان: يساعد العنب الأخضر على وقف انتشار الخلايا السرطانية بالجسم لأنه غني بمواد مضادة للأكسدة لذلك يحد من انتشار سرطان الثدي وسرطان المعدة وسرطان الكبد.

مفيد للمرأة الحامل: غني بالعناصر الغذائية الهامة للجسم لذلك يقلل من حدوث خلل في التغيرات البيولوجية ويقي من الالتهابات وغني بحمض الفوليك لذا يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويساعد في نمو الجنين الصحي ويقوي جهاز المناعة.

يعالج الإمساك: يحتوي العنب على نسبة ضخمة من الماء والألياف الطبيعية لذلك تعمل على تليين حركة الأمعاء ويعالج بالتالي الإمساك.

يعالج حب الشباب: يضم العنب مادة ريسفيراترول (Resveratrol) التي تساعد على علاج حب الشباب.

يساعد في ضبط الوزن: يحتوي العنب على سعرات حرارية تساعد على الشعور بالإشباع فترة طويلة لذلك يساعد على إنقاص الوزن ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول العنب ضمن النظام الغذائي الصحي.

يعالج الصداع النصفي: يلعب العنب دور كبير في تخفيف آلام الصداع النصفي لذلك يجب تناوله في الصباح الباكر دون خلطه بأي شيء.

يستخدم ثمار العنب في علاج تساقط الشعر

يساعد في نمو الشعر لأنه يحتوي على أحماض دهنية

يحفز صحة الشعر ويقوي من البصيلات حتى الجذور

لذلك يجب استخدام بعض الزيوت الطبيعية مع عصير العنب لتدليك الشعر جيدا، للحصول على شعر صحي لامع قوي ويرطب الشعر أيضا.

يحتوي العنب على مركب الريزفيراترول، الهام لتقليل مرض الزهايمر كما أنه يعمل على تعزيز صحة المخ ويحد من مخاطر الإصابة بمرض فقدان البصر، بالإضافة إلى ذلك يقلل من مشكلة الضمور الشبكي.

تعرف على اهم فوائد أخرى العنب الأخضر

يخفف أعراض الحساسية مثل سيلان الأنف أو حساسية دموع العين

يحافظ على صحة البشرة ويحد من التهابات الجلد لأنه يحتوي على حمض اللينولينيك، كما أنه يحمي البشرة من التجاعيد أو ظهور بقع وجفاف بالبشرة ويحد من ظهور علامات تقدم السن.

يعالج العنب الأخضر الربو، ويرجع السبب لأنه يزيد من رطوبة الرئتين لأنه يضم نسبة عالية من الماء والألياف الطبيعية.

يحد من تهيج المعدة ويعالج عسر الهضم لأنه يحتوي على ألياف هامة للمعدة.

يحسن الرؤيا ويحفظ على صحة العين لأنه يحتوي على الكثير من المركبات

يعزز صحة الجهاز العصبي ويزيد من قوة التركيز والنشاط.

تعرفنا من خلال المقال التالي عن فوائد العنب الأخضر للجسم والشعر، وما يحتويه من عناصر غذائية هامة لنمو الجسم وصحته، وهو يفيد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، ولكن يجب الاعتدال في تناوله حتى لا يسبب المتاعب للجسم.