طريقه عمل عجينة البيتزا بمقاديرها الصحيحة في المنزل بنفس المذاق الرائع لها في المحلات

ترغب الكثير من ربات البيوت معرفة طريقه عمل عجينة البيتزا بمقاديرها الصحيحة في المنزل لتقديمها لأفراد أسرتها، حيث أنه من المعروف أن البيتزا هي نوع من أنواع المعجنات الشهية التي ترجع أصولها إلى إيطاليا، وتعد من الأكلات البسيطة المحببة للكبار والصغار، وهي أيضًا من الأكلات البسيطة والخفيفة والسريعة في التحضير، وتتيح لربة المنزل الحرية والتفنن في إعدادها بالمزيد من الوصفات المختلفة والمتنوعة، مع إمكانية إضافة أي نوع حشوة مفضلة سواء لحوم أو خضراوات أو دواجن أو أجبان، وذلك من أجل إرضاء كافة الأذواق.

طريقه عمل عجينة البيتزا

يرجع السبب وراء كثرة الإقبال على تناول البيتزا بأنها نوع من المعجنات السريعة في التحضير، فهي لا تحتاج إلا إلى القليل من الدقيق والماء والملح والخميرة، ويمكن حساب الكمية من المقادير على حسب عدد أفراد الاسرة، للحصول على أفضل النتائج.

ويمكن إعداد عجينة البيتزا عن طريق :

كيلو من دقيق المعجنات.

كوب من الزبادي.

معلقتين من الخميرة.

معلقتين من السكر.

رشة من الملح.

3 ملاعق من اللبن البودرة.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من الزيت.

في وعاء التحضير، يوضع الدقيق، وفوقه الملح واللبن البودرة والخميرة والسكر، يقلب الجميع جيدًا.

يضاف الزبادي إلى الخليط مع التقليب، ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيًا للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

تلم العجينة في النهاية باستخدام نصف كوب من الزيت، وتترك لتخمر.

4 حبات من الطماطم مقطعة.

معلقة ثوم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

2 معلقة من زيت الزيتون.

رشة من الزعتر.

القليل من الملح.

رشة من السكر.

خطوات تحضير عجينة البيتزامكونات صوص البيتزا

يجب أولًا تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة ووضعها على نار متوسطة وإضافة الملح والسكر وتترك حتى تصبح ناضجة وتبرد.

توضع مقلاة على النار بها زيت زيتون، ويوضع بها البصل ويقلب حتى يذبل، ثم الثوم والطماطم، ويوضع الجميع سويًا في الخلاط ليصبح الخليط كريمي، ثم يضاف إليها الزعتر وتوضع بعد ذلك على العجينة.

تفرد عجينة البيتزا في صينية ويضاف فوقها الصلصة المعدة مسبقًا، وتدهن بها جيدًا، وبعدها يرش القليل من الجبنة بأي نوع مفضل، ثم الحشوة المفضلة من الخضراوات أو الدجاج، وتوضع في فرن ساخن مسبقًا وتترك حتى تنضج وتقدم.