أفضل كريم طبيعي مبيض للبشرة لتحصلي على وجه ناعم كالأطفال وأفتح 4 درجات

استخدام كريم طبيعي مبيض للبشرة هو الحل الأمثل لكل من يرغب في تفتيح البشرة بأمان للحفاظ على البشرة خالية من أي مشاكل، فعلى الرغم من أن الكريمات التجارية تكون فعالة جدا ولكنها تحتوي على نسب من مواد كيميائية وتركيبات قد تضر بالبشرة على المدى الطويل، لهذا تم اللجوء للكريمات الطبيعية للعناية بالبشرة، وسنتناول في هذا المقال أهم كريم طبيعي لتفتيح البشرة وعلاج العديد من المشاكل التي تتعرض لها تابعونا.

كريم طبيعي مبيض للبشرة

الكريمات الطبيعية لا يكون لها أي آثار جانبية ضارة بالبشرة مثل باقي المنتجات التجارية الأخرى التي تسبب تلف بخلايا البشرة مع طول استخدامها ومن أهم الكريمات الطبيعية كريم العسل الأبيض والليمون، وهذا الكريم فعال جدا في التخلص من خلايا الجلد الميت ويعمل على تفتيح البشرة وإزالة الشوائب وتغذيتها والتخلص من البقع الداكنة بالوجه، ولكن هذا الكريم لا يفضل استخدامه لأصحاب البشرة الحساسة لوجود الليمون؛ تجنبا للتسبب في التهاب الجلد، ويحضر هذا الكريم باستخدام ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي ومثلهما من الليمون وملعقة من الزبادي.

دقيق الأرز والحليب يعد استخدامه قديم ولكن شاع بكثرة في هذه الآونة وهو يستخدم للحصول على بشرة خالية من المشاكل ناعمة نضرة ومشرقة، كما أنه يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

يعمل هذا الكريم على تغذية البشرة وترطيبها بعمق، ويتم تحضيره عن طريق إحضار نصف كوب أزر مطحون و4 ملاعق من الحليب ومزجهم وتركهم على الوجه لمدة 20 دقيقة.

دقيق الأرز والحليبنصائح لتفتيح البشرة

للحصول على بشرة نضرة وناعمة وبيضاء، يجب تقشير الوجه بشكل منتظم كل مساء قبل الذهاب للنوم، وذلك باستخدام ملعقة من الشوفان وملعقة من العسل، وتدليك الوجه بحركات دائرية، لوجه نضر، ويشطف بالماء البارد، ويترك لمدة ساعة ثم يمكنكِ استخدام كريم طبيعي مبيض للبشرة ثم شطفه بل النوم.