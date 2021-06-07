طريقة عمل بيتزا العشر دقائق باللحمة المفرومة بعجينة هاشة وطرية

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق هي من الأكلات السهلة السريعة المفضلة والمحببة لدي الجميع يعشق تناولها الكبير قبل الصغير بأختلاف الحشوات المحببة لدي الجميع وعجينة البيتزا العشر دقائق سميت بهذا الأسم لأ تستغرق عشر دقائق فقط في التخمير وهي تختلف كثيراً عن عجينة البيتزا العاديه في التحضير وتناسب أيضا لعمل المخبوزات السريعة، والفطائر، والمعجنات، والحلويات.

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق

ومن الممكن أن تقومي بعجنها وتحضير ها والأحتفاظ بها في الديب فريز لعملها في أي وقت سواء كانت عشاء خفيف أو غداء سريع وسهل لأفراد عائلتك ومن مميزت حشوها أضافة أي شئ يفضله أطفالك، وبعض السيدات يحتفظن بباقي اللحوم والدجاج ويمكن اعاده تدويرها وتقديمها في عمل بيتزا باللحم المشكلة أو بالخصروات.

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق باللحمة المفرومه

مكونات عجينة البيتزا

كيلو دقيق متعدد الأغراض.

كوب ماء دافئ لعجن الخميرة.

ماء دافئ للعجن.

ملعقتان كبيرة خميرة فورية.

ملعقتان كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب نيدو.

نصف كوب زيت زيتون.

صوص البيتزا.

مكونات الحشوة

كيلو لحمة مفرومة

كوب صغير زيتون أخضر شرائح مخلي.

كوب صغير زيتون أسود شرائح مخلي.

جبنة موتزريلا.

جبنة شيدر.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل ألوان أحمر.

فلفل ألوان أصفر.

فلفل رومي أخضر.

توابل اللحمة المفرومة

ملعقتان صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة روز ميري.

طريقة تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق.

نضيف الدقيق، الخميرة، السكر، الملح.

نقلب المكونات الجافة.

نضيف الماء الدفئ بالتدريج.

ونقلب حتى تصبح العجينة متماسكة.

نتركها لمده عشر دقائق فقط لتختمر.

ونحضر اللحمة المفرومة الحشوة.

طريقة تحضير اللحمة المفرومة

نضع حله عميقه متوسطة على نار هادئة.

نضيف ملعقتان الزيت

نضيف البصل والثوم المفرومين.

نشوحهم، ثم نضيف اللحمة المفرومة.

نتركهم قليلا، ثم نضيف التوابل.

ونستمر في التقليب.

نتركها على النار حتى تنضج.

طريقه تحضير البيتزا