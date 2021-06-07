كريم الفازلين والنشا المعجزة للتفتيح الفوري للبشرة وإزالة الحبوب والتجاعيد نهائيا

كريم الفازلين والنشا المعجزة للتفتيح ، يعتبر أكثر شيء تهتم به النساء منذ العصور القديمة وحتى هذا الوقت هو مظهرهن وجمالهن حيث يرغبن بشكل دائم في الحفاظ عليه فدائمًا يكثفون البحث حول وصفات طبيعية تفيد البشرة وتغذيها وتعمل على تفتيحها أو معالجة الحبوب فيها والقضاء على التجعيدات وكثير من المشكلات التي تواجهها بصفة عامة وسنقدم لكم وصفة كريم الفازلين والنشا لتعالج كل مشاكل البشرة.كريم الفازلين والنشا المعجزة للتفتيح
يعد الفازلين من المواد الفعالة بشكل كبير جدًا في القضاء على أغلب مشكلات البشرة وكذلك الحال في النشا فهو يساعد بشكل قوي في تفتيح لون البشرة وطريقة ومكونات هذه الوصفة عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- عدد 1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة
- ملعقة واحدة كبيرة من مادة الفازلين
الطريقة المستخدمة
- أولًا قومي بإذابة مادة الفازلين وتسييحها إنا بوضعها في حمام مائي أو عن طريق وضعها في المايكرويف لمدة 5 ثواني.
- ثانيًا بعد تمام الذوبان قومي بإضافة مادة نشا الذرة فوق الفازلين وقومي بالتقليب جيدًا حتى يتجانس الخليط وتحصلين على قوام كريمي ناعم.
- للحفاظ على هذا الكريم يجب وضعه في علبة محكمة الغلق ومن ثم حفظه في باب الثلاجة.
- قبل الاستخدام يجب غسل الوش جبدًا بالماء والغسول المناسب للبشرة ومن ثم تنشيف الوجه جيدًا برفق.
- قومي الآن بفرد طبقة من الخليط على الوجه واتركيه على بشرتك لمدة لا تزداد عن 10 دقائق.
- بعد اناهاء المدة قومي بغسل الوجه برفق حتى إزالة الكريم تمامًا ومن ثم ترطيب البشرة بأي مرطب مناسب.
- حتى تحصلين على نتيجة سريعة يجب عليك استخدام هذه الخلطة يوميًا.
- يعمل هذا الخليط على ترطيب البشرة جيدًا.
- يعتبر هذا القناع له تأثير فعال في إزالة الجلد الميت من البشرة كما يعمل على تقشيرها.
- يساعد هذا المركب على تبييض البشرة وتفتيح لونها والأماكن الغامقة بها.
- له فائدة كبيرة في الحد من الالتهابات في البشرة بعد عملية إزالة الشعر منها.
- يعمل على القضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه فهو يساعد على شد البشرة.
- يساعد في تنقية بشرة الوجه من السموم أو الشوائب.
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كريم الفازلين والنشا المعجزة للتفتيح ، يعتبر أكثر شيء تهتم به النساء منذ العصور القديمة وحتى هذا الوقت هو مظهرهن وجمالهن حيث يرغبن بشكل دائم في الحفاظ عليه فدائمًا يكثفون البحث حول وصفات طبيعية تفيد البشرة وتغذيها وتعمل على تفتيحها أو معالجة الحبوب فيها والقضاء على التجعيدات وكثير من المشكلات التي تواجهها بصفة عامة وسنقدم لكم وصفة كريم الفازلين والنشا لتعالج كل مشاكل البشرة.كريم الفازلين والنشا المعجزة للتفتيح
يعد الفازلين من المواد الفعالة بشكل كبير جدًا في القضاء على أغلب مشكلات البشرة وكذلك الحال في النشا فهو يساعد بشكل قوي في تفتيح لون البشرة وطريقة ومكونات هذه الوصفة عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- عدد 1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة
- ملعقة واحدة كبيرة من مادة الفازلين
الطريقة المستخدمة
- أولًا قومي بإذابة مادة الفازلين وتسييحها إنا بوضعها في حمام مائي أو عن طريق وضعها في المايكرويف لمدة 5 ثواني.
- ثانيًا بعد تمام الذوبان قومي بإضافة مادة نشا الذرة فوق الفازلين وقومي بالتقليب جيدًا حتى يتجانس الخليط وتحصلين على قوام كريمي ناعم.
- للحفاظ على هذا الكريم يجب وضعه في علبة محكمة الغلق ومن ثم حفظه في باب الثلاجة.
- قبل الاستخدام يجب غسل الوش جبدًا بالماء والغسول المناسب للبشرة ومن ثم تنشيف الوجه جيدًا برفق.
- قومي الآن بفرد طبقة من الخليط على الوجه واتركيه على بشرتك لمدة لا تزداد عن 10 دقائق.
- بعد اناهاء المدة قومي بغسل الوجه برفق حتى إزالة الكريم تمامًا ومن ثم ترطيب البشرة بأي مرطب مناسب.
- حتى تحصلين على نتيجة سريعة يجب عليك استخدام هذه الخلطة يوميًا.
- يعمل هذا الخليط على ترطيب البشرة جيدًا.
- يعتبر هذا القناع له تأثير فعال في إزالة الجلد الميت من البشرة كما يعمل على تقشيرها.
- يساعد هذا المركب على تبييض البشرة وتفتيح لونها والأماكن الغامقة بها.
- له فائدة كبيرة في الحد من الالتهابات في البشرة بعد عملية إزالة الشعر منها.
- يعمل على القضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه فهو يساعد على شد البشرة.
- يساعد في تنقية بشرة الوجه من السموم أو الشوائب.
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