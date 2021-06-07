كريم تفتيح المناطق الحساسة طبيعي سريع المفعول سواد سنين سيزول في دقائق

كريم تفتيح المناطق الحساسة، المناطق الحساسة في جسم الفتاه من أكثر المناطق المزعجة بالنسبة لها، وذلك بسبب اسمرار هذه المناطق، وأحد أهم أسباب اسمرار هذه المنطقة هو عدم التهوية الكافية وارتداء ملابس ضيقة وقطنية في هذه المناطق، لذلك تبحث كل الإناث طول الوقت عن كريمات أو خلطات فعالة تفتح هذه المناطق وتعيد لها لونها الطبيعي، وهنا نقدم لكم أقوى الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح هذه المناطق.

كريم تفتيح المناطق الحساسة طبيعي

يحتوي البرتقال على مواد تساعد بشكل كبير على تفتيح الجلد، وللاستفادة من هذه الميزة نقوم بخلط ربع كوب من عصير البرتقال مع ملعقة كبيرة من الكركم المخصص للبشرة حتى نحصل على عجينة متجانسة، وبعد ذلك نوزع العجينة على الجلد ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الجلد بالماء الفاتر، وللحصول على نتيجة واضحة نقوم بتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر.

الوصفة الجبارة لتبيض المنطقة الحساسة

تحتوي بيكربونات الصوديوم على مواد مهمة لإزالة الجلد الميت، الذي يمنح البشرة لون أغمق، كما تساعد بيكربونات الصوديوم على معادلة الرقم الهيدروجيني في الجلد، والذي بدوره يساعد في عملية التفتيح، وللاستفادة من هذه المادة نقوم بخلط جزئيين من بيكربونات الصوديوم مع جزء من الماء حتى نحصل على عجينة متجانسة، وبعد ذلك نقوم بتطبيق العجينة على الجلد ونقوم بتدليك الجلد برقة لمدة دقيقتين وبعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الجلد بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين في الاسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد

لتحضير هذه الوصفة نقوم بخلط مقدار متساوي من الطحينة والزبادي وزيت الزيتون، ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نوزع الخليط على الجلد ونفركه برقة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك نقوم بترك الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك نغسل الجلد بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع، وفي حالة الرغبة في نتيجة سريعة يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة اسبوع وبعدها سوف نلاحظ نتيجة مذهلة.