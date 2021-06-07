أفضل وأسهل طريقة لعمل كريم أساس في المنزل وبمكونات طبيعية 100%

تُفضل الكثير من الفتيات والسيدات وضع الميكب للحصول على بشرة جميلة ناعمة، ومن ضمن أنواع الميكب المستخدم كريم الأساس، أو ما يعرف بالفاونديشن، وهو يُستخدم لإخفاء أي حبوب، أو عيوب تتواجد بالبشرة، وتعطيها لونًا موحدًا ومظهرًا ناعمًا، وتوجد العديد من الأنواع لكريم الأساس، ولكن سعرها مرتفع للغاية، ولا يجب شراء كريمات الأساس المُقلدة لما تحمله من ضرر على الجلد، ولحل مشكلة ارتفاع السعر يمكنك إعداد الفاونديشن الخاص بكِ بالمنزل والحصول على الدرجة التي تناسب لون جلدك. المكونات المطلوبة لإعداد كريم الأساس المكونات المطلوبة لإعداد كريم الأساس لإعداد كريم مناسب للون بشرتك ويتميز بالثبات ستحتاجين مايلي: 4 معلقة كبيرة نشا.

3 معلقة صغيرة كاكاو خام مطحون جيدًا.

ملعقة واحدة صغيرة قرفة.

معلقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة واحدة فقط كبيرة من زيت الچوچوبا الطبيعي.

ڤيتامين E من الصيدلية، سنحتاج الفيتامين الموجود بداخلة 3 كبسولات.

معلقة صغيرة كريم الأطفال المخصص لالتهابات الحفاضات، لأنه يحتوي على أكسيد الزنك الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس. طريقة التحضير اخلطي المكونات الجافة الموجودة، وقلبيها جيدا حتي تصبح علي شكل بودرة.

ضعي فيتامين E وزيت الچوچوبا، واحرصي على استمرار الخلط حتى تمام التجانس لتجنب حدوث تكتلات.

يمكنك التحكم في قوام كريم الأساس عن طريق زيادة النشا أو الزيت.

أضيفي كريم الحفاضات إذا كنتِ تريدين جعل الكريم يحمي بشرتك من أشعة الشمس.

جربي نقطة صغيرة من الكريم على جلدك لاختبار اللون هل هو مناسب أم لا، في حالة كنتِ تريدين لون فاتح ضعي النشا، أو اللون الغامق ضعي الكاكاو والقرفة لظبط درجة اللون تمامًا.

احتفظي بالكريم بعد الانتهاء من إعداده في الثلاجة إلى حين الحاجة إليه.

عند استخدامه طبقي طبقة من البرايم لحماية بشرتك من أي تأثيرات ضارة الميكب.

يمكن إعداد برايمر طبيعي عن طريق خلط چل الصبار بماء الورد ورش الخليط على بشرتك قبل استخدام الفاونديشن. طريقة التحضير الوسوم

تُفضل الكثير من الفتيات والسيدات وضع الميكب للحصول على بشرة جميلة ناعمة، ومن ضمن أنواع الميكب المستخدم كريم الأساس، أو ما يعرف بالفاونديشن، وهو يُستخدم لإخفاء أي حبوب، أو عيوب تتواجد بالبشرة، وتعطيها لونًا موحدًا ومظهرًا ناعمًا، وتوجد العديد من الأنواع لكريم الأساس، ولكن سعرها مرتفع للغاية، ولا يجب شراء كريمات الأساس المُقلدة لما تحمله من ضرر على الجلد، ولحل مشكلة ارتفاع السعر يمكنك إعداد الفاونديشن الخاص بكِ بالمنزل والحصول على الدرجة التي تناسب لون جلدك. المكونات المطلوبة لإعداد كريم الأساس المكونات المطلوبة لإعداد كريم الأساس لإعداد كريم مناسب للون بشرتك ويتميز بالثبات ستحتاجين مايلي: 4 معلقة كبيرة نشا.

3 معلقة صغيرة كاكاو خام مطحون جيدًا.

ملعقة واحدة صغيرة قرفة.

معلقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة واحدة فقط كبيرة من زيت الچوچوبا الطبيعي.

ڤيتامين E من الصيدلية، سنحتاج الفيتامين الموجود بداخلة 3 كبسولات.

معلقة صغيرة كريم الأطفال المخصص لالتهابات الحفاضات، لأنه يحتوي على أكسيد الزنك الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس. طريقة التحضير اخلطي المكونات الجافة الموجودة، وقلبيها جيدا حتي تصبح علي شكل بودرة.

ضعي فيتامين E وزيت الچوچوبا، واحرصي على استمرار الخلط حتى تمام التجانس لتجنب حدوث تكتلات.

يمكنك التحكم في قوام كريم الأساس عن طريق زيادة النشا أو الزيت.

أضيفي كريم الحفاضات إذا كنتِ تريدين جعل الكريم يحمي بشرتك من أشعة الشمس.

جربي نقطة صغيرة من الكريم على جلدك لاختبار اللون هل هو مناسب أم لا، في حالة كنتِ تريدين لون فاتح ضعي النشا، أو اللون الغامق ضعي الكاكاو والقرفة لظبط درجة اللون تمامًا.

احتفظي بالكريم بعد الانتهاء من إعداده في الثلاجة إلى حين الحاجة إليه.

عند استخدامه طبقي طبقة من البرايم لحماية بشرتك من أي تأثيرات ضارة الميكب.

يمكن إعداد برايمر طبيعي عن طريق خلط چل الصبار بماء الورد ورش الخليط على بشرتك قبل استخدام الفاونديشن. طريقة التحضير

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