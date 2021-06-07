أسرار عمل عجينة البيتزا الهشة الناجحة في المنزل بطعم لذيذ مش هتشتريها جاهزة من بره

تعد البيتزا بمختلف أنواعها من المعجنات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، ويذهب الجميع إلى مطاعم البيتزا المشهورة لتناول البيتزا المفضلة لديهم والاستمتاع بها، وتوجد أنواع مختلفة من البيتزا ومنها بيتزا بالخضروات وبيتزا بالتونة وغيرها من الأنواع الكثيرة، تعد البيتزا المصنوعة في البيت أفضل بكثير من البيتزا المصنوعة في المحلات، وسوف نقدم لكِ سيدتي طريقة سهلة وعجينة هشة لعمل أحلي بيتزا في البيت. مكونات عجينة البيتزا السريعة الناجحة إليكي مكونات عمل عجينة البيتزا الهشة بمكونات بسيطة في المنزل نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول. كوب من الزبادي. 5 ملاعق كبيرة الحجم من الزيت. ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرو الحجم من السكر. 3 ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية. 3 ملاعق كبيرة من الكاتشب. 4 ملاعق كبيرة من المايونيز. إضافيات البيتزا ربع كوب زيتون مخلي مقطع شرائح.

نصف كوب جنبة شيدر.

ربع جبن رومي.

ربع كوب صلصة. توابل البيتزا 2 ملعقة كبيرة بصل بودر.

2 ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الزعتر. حشوات البيتزا لحم مفروم.

سجق شرقي.

تونة.

خضار مشكل.

شرائح دجاج.

شاورما دجاج. طريقة تحضير عجينة البيتزا في طبق صغير ضعي السكر والخميرة وقليل من الماء الدافئ واتركيهم على جنب.

في وعاء عميق كبير ضعي الدقيق، الزيت، الكاتشب، المايونيز بالإضافة إلى الزبادي.

امزجي المكونات جيدًا ثم ضيفي خليط الخميرة.

اعجني الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة ملساء وطرية.

بعدها ادهني العجينة بقليل من الزيت وغلفيها بكيس مطبخ بلاستيك، واتركيها في مكان مظلم ساعة حتى تختمر.

بعد ذلك افردي العجينة وقومي بإضافة أحد الحشوات السابقة عليها وادخليها الفرن علي درجة 200 حتى النضج.

وبعدها قدميها ساخنة مع الكاتشب والمايونيز. الوسوم

تعد البيتزا بمختلف أنواعها من المعجنات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، ويذهب الجميع إلى مطاعم البيتزا المشهورة لتناول البيتزا المفضلة لديهم والاستمتاع بها، وتوجد أنواع مختلفة من البيتزا ومنها بيتزا بالخضروات وبيتزا بالتونة وغيرها من الأنواع الكثيرة، تعد البيتزا المصنوعة في البيت أفضل بكثير من البيتزا المصنوعة في المحلات، وسوف نقدم لكِ سيدتي طريقة سهلة وعجينة هشة لعمل أحلي بيتزا في البيت. مكونات عجينة البيتزا السريعة الناجحة إليكي مكونات عمل عجينة البيتزا الهشة بمكونات بسيطة في المنزل نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول. كوب من الزبادي. 5 ملاعق كبيرة الحجم من الزيت. ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرو الحجم من السكر. 3 ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية. 3 ملاعق كبيرة من الكاتشب. 4 ملاعق كبيرة من المايونيز. إضافيات البيتزا ربع كوب زيتون مخلي مقطع شرائح.

نصف كوب جنبة شيدر.

ربع جبن رومي.

ربع كوب صلصة. توابل البيتزا 2 ملعقة كبيرة بصل بودر.

2 ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الزعتر. حشوات البيتزا لحم مفروم.

سجق شرقي.

تونة.

خضار مشكل.

شرائح دجاج.

شاورما دجاج. طريقة تحضير عجينة البيتزا في طبق صغير ضعي السكر والخميرة وقليل من الماء الدافئ واتركيهم على جنب.

في وعاء عميق كبير ضعي الدقيق، الزيت، الكاتشب، المايونيز بالإضافة إلى الزبادي.

امزجي المكونات جيدًا ثم ضيفي خليط الخميرة.

اعجني الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة ملساء وطرية.

بعدها ادهني العجينة بقليل من الزيت وغلفيها بكيس مطبخ بلاستيك، واتركيها في مكان مظلم ساعة حتى تختمر.

بعد ذلك افردي العجينة وقومي بإضافة أحد الحشوات السابقة عليها وادخليها الفرن علي درجة 200 حتى النضج.

وبعدها قدميها ساخنة مع الكاتشب والمايونيز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل عجينة البيتزا الهشة الناجحة في المنزل بطعم لذيذ مش هتشتريها جاهزة من بره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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