في ساعتين خلطة هندية لتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله حرير من أول أستخدام

لا شك أن الشعر هو زينة المرأة وهو الذي يزيد من جمالها ويميزها بظهورها بمظهر جذاب يلفت الأنظار، لذلك تحلم كل فتاة أن تحصل علي شعر ناعم مثل الحرير لأن غير أنه يزيد من جمالها أنه أيضا يكون مصدر سعادتها وشعورها بإحساس الثقة بالنفس، فالفتيات الذين يتمتعون بشعر خشن أو مجعد يبحثون عن أفضل الوصفات التي تساعد علي تنعيم الشعر، ولكن يوجد عدد من الفتيات يبحثون عن أفضل الوصفات التي تعمل علي تنعيم الشعر ولكن في أقل وقت علي سبيل المثال يريدون تنعيمه وفرده في خلال ساعتين فقط.

وقد توجد حلول كثيرة لتنعيم الشعر كالحرير في خلال ساعتين ولكن في طرق صحيحة وطرق خاطئة، حيث أن الطرق الخاطئة منها استخدام مكواة الشعر الكهربائية والسشوار وبعض الأجهزة الأخرى التي تساعد علي فرد الشعر في خلال دقائق فقط، ولكن توجد طرق صحيحة تعطي نفس النتيجة حيث أن نتيجتها تظهر بعد ساعتين.

خلطة تنعيم الشعر في ساعتين

المكونات :

كمية من خل التفاح وهذا علي حسب طول الشعر.

كمية قليلة من الماء البارد.

قبل البدء في عمل هذه الوصفة لابد من غسل الشعر وتنظيفه جيدا بإستخدام الماء البارد والشامبو الذي يناسب نوع شعرك، ثم يتم تجفيف الشعر جيدا بفوطه قطنية وبعد ذلك نتركه يجف تماما من الماء.

نقوم بتحضير طبق ونضع كمية من خل التفاح تناسب طول الشعر، ثم نضيف إليه كمية قليلة من الماء البارد ويتم دمجهم جيدا.

ثم نضع هذه الوصفة علي الشعر من الجذور وحتي الأطراف، ونتركه علي الشعر لمدة عشرون دقيقة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء البارد، ومع تكرار هذه الوصفة تحصلي علي شعر ناعم جدا.

طريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر

من أكثر الخلطات الطبيعية السريعة هي خلطة هلام الصبار فهي تعتبر من أفضل واجمل الخلطات التي تنعم الشعر وتجعله زي الحرير، فقد نخلط ملعقتان كبيرتان من هلام الصبار ثم نضع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ثم نضيف إليهم ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا، ثم يتم وضع الخلطة علي الشعر المبلل من الجذور وحتي الأطراف، ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء والشامبو.