طريقة عمل الميلك شيك شوكولاته برغوة لذيذة مغطس به قطع الشوكولاته اللذيذة

يعتبر مشروب الميلك شيك شوكولاته من أفضل و ألذ أنواع المشروبات التي يمكن أن يتم تناولها، فهو مشروب محبب لدى جميع الأشخاص سواء الكبير أو الصغير، وكل هذا بسبب طعم المشروب الرائع وفوائده العديدة، يمكن أن يتم تناول مشروب ميلك شيك شوكولاته في أي وقت سواء فصل الصيف أو فصل الشتاء، يحتوي ميلك شيك شوكولاته على عناصر غذائية عالية.

الميلك شيك شوكولاته

تعتبر طريقة تحضير مشروب الميلك شيك شوكولاته من أسهل وأسرع أنواع المشروبات التي يمكن أن يتم تنفيذها، ويمكن أن تقوم ربة المنزل بتقديمها للأطفال، يحتوي الميلك شيك شوكولاته على قيمة غذائية عالية ومفيدة، وذلك بسبب أنه يحتوي على أنواع عديدة من الفواكه.

مقدار ملعقتين بودر شوكولاته.

ربع كوب حليب قليل الدسم.

مقدار كوب آيس كريم يكون بنكهة الفانيليا.

سكر كريمة بكمية محدودة على حسب الرغبة.

يمكن أن يتم إضافة صوص شيكولاته.

في البداية نحضر إناء ونضع به كمية من الآيس كريم ونضيف إليه السكر، ثم نقوم بالتقليب المستمر. يتم وضع هذا الخليط السابق في الخلاط الكهربائي ثم يتم إضافة إليه الحليب والشوكولاته. يتم المزج بين الخليط حتى يتجانس الخليط تمامًا. نحضر أكواب التقديم ونضع بها صوص الشيكولاته، وبعدها يتم سكب طبقة الميلك شيك فوق طبقة صوص الشيكولاته. يمكن أن نقوم بتزيين أكواب الميلك شيك عن طريق استخدام صوص الشيكولاته أو يمكن استخدام شيكولاته خام يتم اذابتها ونقوم بعملها ووضعها في الاكواب. يمكن أن يتم عمل كريمة خفق، وتوضع في الأكواب، ويصبح كوب المليك شيك عبارة عن طبقات. يتم وضع الأكواب بعد ذلك في الثلاجة حتى تبرد تمامًا، وتقدم باردة، وهكذا تصبح وصفة الميلك شيك شوكولاته جاهزة.

مقادير عمل الميلك شيك شوكولاتهطريقة تنفيذ وصفة الميلك شيك شوكولاته