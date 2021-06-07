في 10 دقائق حضري كيكة الزبادي السريعة والهشة جدا بمكونات اقتصادية لأحلي فطار

تعد كيكة الزبادي الهشة من أفضل وصفات الكيك العادي التي يعشقها الكبار والصغار ويمكن تناولها في أي مكان سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أو النادي أو في الحضانة مع الأطفال الصغار، تعتبر كيكة الزبادي المصنوعة في البيت صحية كثيرًا عن التي نتناولها بالخارج، وسوف نقدم إليكِ طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في 10 دقائق وبكل سهولة وبمكونات موجودة في مطبخكِ. مقادير كيكة الزبادي الهشة كوب زبادي. 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. 2 كوب سكر. 3 أكواب من الدقيق المنخول. 2 باكو من الفانيليا أو 5 نقط من الفانيليا السائلة. ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر. ربع كوب من زيت الذرة. ملعقة ونصف كبيرة الحجم من بشر البرتقال. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في البداية قومي بإشعال الفرن علي درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن.

احضري صينة مقاس 24 وادهنيها بالسمن من جميع الجوانب.

قومي بتبطين الصينية بالدقيق جيدًا.

تخلصي جيدًا من بقايا الدقيق الزائدة.

باستخدام المضرب الكهربي قومي بخفق البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا وبشر البرتقال حتى تحصلي على قوام متوسط ذو لون فاتح.

اسكبي الخليط في وعاء عميق اليدوي، وضيفي الدقيق والبودر ثم قومي بتقليب الخليط جيدًا للتأكد من تجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متوسط.

وبعد ذلك صبي خليط كيكة الزبادي الهشة، وتخلصي من كل الفقاعات الموجودة عن طريق طرق الصينية على رخامة المطبخ.

ادخلي الصينية إلى الفرن سابق التسخين لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

وفي النهاية اخرجي كيك الزبادي من الفرن ودعيه يبرد تمامًا ثم قطعيه وقدميه مع الشاي أو العصير. الوسوم

تعد كيكة الزبادي الهشة من أفضل وصفات الكيك العادي التي يعشقها الكبار والصغار ويمكن تناولها في أي مكان سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أو النادي أو في الحضانة مع الأطفال الصغار، تعتبر كيكة الزبادي المصنوعة في البيت صحية كثيرًا عن التي نتناولها بالخارج، وسوف نقدم إليكِ طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في 10 دقائق وبكل سهولة وبمكونات موجودة في مطبخكِ. مقادير كيكة الزبادي الهشة كوب زبادي. 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. 2 كوب سكر. 3 أكواب من الدقيق المنخول. 2 باكو من الفانيليا أو 5 نقط من الفانيليا السائلة. ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر. ربع كوب من زيت الذرة. ملعقة ونصف كبيرة الحجم من بشر البرتقال. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في البداية قومي بإشعال الفرن علي درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن.

احضري صينة مقاس 24 وادهنيها بالسمن من جميع الجوانب.

قومي بتبطين الصينية بالدقيق جيدًا.

تخلصي جيدًا من بقايا الدقيق الزائدة.

باستخدام المضرب الكهربي قومي بخفق البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا وبشر البرتقال حتى تحصلي على قوام متوسط ذو لون فاتح.

اسكبي الخليط في وعاء عميق اليدوي، وضيفي الدقيق والبودر ثم قومي بتقليب الخليط جيدًا للتأكد من تجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متوسط.

وبعد ذلك صبي خليط كيكة الزبادي الهشة، وتخلصي من كل الفقاعات الموجودة عن طريق طرق الصينية على رخامة المطبخ.

ادخلي الصينية إلى الفرن سابق التسخين لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

وفي النهاية اخرجي كيك الزبادي من الفرن ودعيه يبرد تمامًا ثم قطعيه وقدميه مع الشاي أو العصير.

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