طريقة عمل الكشري المصري: زي المحلات في المنزل بكل سهولة2021

تعد طريقة عمل الكشري المصري ، من اشهر الطرق القديمة في مصر وهي اكله مصرية اصيلة، وتشتهر مصر الاولي في عمل الكشري وتبحث ست البيت عن طريقة مثل المطاعم لأعداد الكشري في المنزل حرصا علي سلامة اطفالكم في موجه انتشار فيروس كورونا، وسوف نقوم بعمله مثل المطاعم تماما، وهي وجبة سريعة ويحب تناولها الجميع في كل الاوقات والمناسبات، ويحتوي علي طعم رائع ومذاق مميز للغاية، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات واكثر واجمل في المنزل بخطوات سهلة للغاية وبكل سهولة2021.

مكونات طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات في المنزل2021

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكشري المصري مثل الجاهز تماما داخل المنزل وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الارز منقوع.

ربع كيلو من العدس الاسود.

كيس مكرونة.

ربع كيلو شعرية.

نصف كيلو من الحمص.

حبة من البصل كبيرة الحجم.

معلقة من الملح.

معلقة من الزيت.

مكونات الصلصة

3 حبات من الطماطم مبشورة ومثلهم معصور.

ثلاث فصوص من الثوم.

معلقة من الخل.

معلقة كبيرة من الزيت.

نصف معلقة من الفلفل الاسود والكمون والملح والسكر وشطة.

مكونات الدقة

4 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من الماء.

معلقة من الكمون.

القليل من الزيت.

طريقة تحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لعمل الكشري المصري بتكأته وحركاته وطعم الاصيل والقديم مثل اكبر المطاعم وهي كالتالي:-

تحضير الحلة علي النار ونضع بها القليل من الزيت ثم نشوح الارز ثم نضيف اليه الماء ونتركه يغلي حتي ينضج ونتركه جانبا. نقوم بتشويه الشعرية في الزيت ثم نضف اليها الماء ونتركها تنضج ونضعها جانبا. نحضر حلة اخر علي النار ونقوم بسلق المكرونة مع رشة خفيفة من الملح ونتركها حتي تنضج تماما ونتركها جانبا. ونكرر الطريقة ونقوم بسلق الحمص والعدس الاسود حتي يستوي تمام ونضعهم جانبا. نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها الزيت ثم نضيف البصل المقطع ونقوم بتحمير ونطفي النار لحين اعداد الصلصة.

تحضير الصلصة

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت وننتظر حتي تسخن ونشوح الثوم ثم نضيف علية الطماطم المبشور مع معلقة السكر ونقلبهم ثم نضيف عصير الطماطم ونضيف الملح والفلفل والكمون والشطة. ونقلب المكونات جيداً ثم نتركها تغلي حتي تتجانس المكونات بشكل جيد وطبيعي.

تحضير الدقة

نحضر طاسة ثم نضع بها الزيت ونشوح الثوم ونضيف عليه الخل والملح والفلفل والكمون والقليل من الماء ونقلبهم جيدا ثم نطفي النار.

تحضير اجمل طبق كشري مصري اصيل بشكل جميل وتقدم اروع

سوف نقدم لكم اجمل طبق كشري اصيل علي الطريقة المصرية القديمة وهي كالاتي:-