أسرار عمل خلية النحل بالجبن لأحلى وألذ عشاء في المنزل

تعتبر خلية النحل من المعجنات الشهية التي يمكننا أن نحضرها للعشاء وأيضا لوجبة الإفطار، ولكي نحصل على عجينة هشة وطرية فلأابد من معرفة الطريقة الصحيحة لعمل خلية النحل، لذلك نعرفكم الطريقة للتحضير والمكونات.

ثلاثة أكواب من الدقيق

واحد باكو من الخميرة

ملعقتان من السكر

ملعقتان من الخل الأبيض

خمس ملاعق زيت عباد

ربع كوب من الحليب البودر

واحد كوب من الماء الدافئ

ربع ملعقة من الملح

مكونات وطريقة تحضير خلية النحل

حشو خلية النحل

جبنة براميلي، جبنة كريمي، جبنة كيري، جبنة رومي

نحضر بوله ونضع بها الدقيق والملح والحليب البودر، نضع الخمير والسكر في ربع كوب من الماء الدافئ ونتركه عشر دقائق لإختبار الخميرة.

نضيف الخميرة للدقيق ونضيف الخل والزيت ونبدأ بعجن الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يلم العجين لنحصل على عجينة لينة.

نترك العجين ليختمر لمدة ساعة على الأقل، ونغطيه ويترك بمكان دافئ.

بعد تمام إختمار العجين نقوم بتقطيعه إلى كور بحجم الليمونة الكبيرة، ونتركها ربع ساعة.

نأخذ كور العجين ونبدأ بحشوها بالجبن المراد إستخدامها،ونضعها بصينية مدهونة بالزيت بجانب بعضها بفراغ قليل.

نتركها ربع ساعة آخر حتى تختمر مرة آخرى قبل دخولها للتسوية.

نحضر بيضة ونقوم بخفقها مع ملعقتان من الحليب وذرة من الفانيليا.

ندهن كور الخلية بالبيض ونضع سمسم أو حبة البركة على الوجه.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، لمدة ربع ساعة أو حتى تمام التسوية.

بعد خروجها من الفرن نقوم بسقيها الشربات، ونغطيها بقوطة لمدة خمس دقائق.

نحضر الأطباق ونقدمها وبجانبها كوب من الحليب أو كوب من الشاي.

واحد كوب من السكر+ واحد كوب من الماء+ بعض النقط من الليمون+ ذرة من الفانيليا.

نضع السكر والماء والليمون على النار لمدة سبع دقائق، لنحصل على شربات خفيف.

نغلق النار على الشربات، ونضيف الفانيليا ونتركه يبرد.

طريقة تحضير خلية النحللعمل شربات خلية النحل