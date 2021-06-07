سر طريقة عمل كريمة الطبخ المنزلية بمكونات اقتصادية وبسيطة

تعتبر كريمة الطبخ من الإضافات اللذيذة التي تضاف للطعام، والتي تعطيه مذاق سلس وشكل مميز، هذا بجانب أن للكريمة أكثر من نوع، النوع الأول يستخدم في الحلويات الذي ينقسم إلى ( كريمة الخفق، كريمة الشانتية، كريمة الزبدة )، هذا بجانب أن النوع الثاني يستخدم في الأكلات العادية ويسمى بكريمة الطبخ التي يبحث الكثيرين عن طريقه عمل كريمه الطبخ بمكونات اقتصاديه بكل سهولة في المنزل.

طريقه عمل كريمه الطبخ بمكونات اقتصاديه

بعد البحث عن طريقه عمل كريمه الطبخ بمكونات اقتصاديه عن طريق اتباع الخطوات التالية :

مكونات كريمة الطبخ الاقتصادية

كوبان من الحليب كامل الدسم.

علبة قشطة.

ملعقتا طعام كبيرتان طحين.

ملعقة طعام نشا كبيرة.

نصف ملعقة ملح كبيرة.

ملعقتان زبدة نباتية.

نبدأ بوضع : الحليب، النشا، الطحين، الملح في الخلاط الكهربي ونخفق كل المكونات معاً لمدة دقيقتين.

ثم نضع الخليط في وعاء على نار خفيفة ونحركه جيداً.

ونحرك باستمرار ليغلي الخليط ويصبح متجانس، ثم نرفع الوعاء من على النار.

بعد ذلك نضيف القشطة للإناء، ونحركه باستخدام المضرب اليدوي.

ثم نضع المكونات مرة ثانية في وعاء الخلاط الكهربي.

بعد ذلك نخلط المكونات لمدة 3 دقائق، وبهذا تكون الكريمة جاهزة للاستخدام.

طريقة تحضير كريمة الطبخ الاقتصاديةكريمة الطبخ بجبنة الموزاريلا

يمكن تحضير كريمة الطبخ باستخدام الجبنة الموزاريلا كما يلي :

مكونات كريمة الطبخ

بيضتان.

كوب جبنة دهن.

كوب كريم سائل.

نصف ملعقة ملح طعام كبيرة.

ربع ملعقة شاي صغيرة فلفل أسود.

كوب جبنة موزاريلا.

في البداية نضع كافة المكونات معاً في الخلاط الكهربائي.

ثم نخلط كافة المكونات جيداً بسرعة متوسطة، لنحصل على خليط متجانس، وبهذا تكون جاهزة للاستخدام ويمكن حفظها في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة تحضير كريمة الطبخ