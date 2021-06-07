ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط بدون ماكينة في 5 دقائق أحلي من الجاهز

ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط، من الحلوى المفضلة للجميع طوال فصل الصيف الآيس كريم، والذي أصبح يقدم في المحلات التجارية وأماكن تناول الطعام بأشكال متنوعة ومذاقات مختلفة، لذلك نقدم لكم طرق جديدة ولذيذة لعمله في المنزل بكل سهولة. ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط بدون ماكينة ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط بدون ماكينة المكونات أربعة أكواب من الحليب.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من كريمة الخفق.

نصف كوب من السحلب.

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة البودرة.

فستق مجروش. طريقة عمل الأيس كريم بنكهة المستكة نضع في قدر مناسب السكر العادي والحليب والسحلب ونخلطهم سوياً.

نضيف الفانيلا والمستكة وماء الورد إلى الخليط السابق ونقلب مرة أخرى.

في وعاء آخر نضع الكريمة والسكر البودرة ونخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل لعى خليط كريمي.

نضيف للخليط السابق القشطة ونعيد الخفق.

نرفع خليط السحلب م نعلى النار ونتركه يبرد قليلاً ثم نضيف له خليط الكريمة ونقلب جيداً. آيس كريم منزلي بدون آلة آيس كريم منزلي بدون آلة المكونات علبة من القشطة.

نصف كوب من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من الجبن الكريمي

نصف كوب من بسكويت اللوتس المطحون.

ربع كوب من زبدة اللوتس المذابة. طريقة التحضير مخفق القشطة والجبن الكريمي سوياً لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

نضيف الحليب المكثف والزبدة والبسكويت إلى الخليط السابق ونعيد الخفق حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق وبعد ذلك نتركه في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين.

نخرج الآيس كريم ونوزعه في أكواب التقديم ونزينه بالشوكولاتة السائلة والقليل من البسكويت المطحون. طريقة الايس كريم المنزلي طريقة الايس كريم المنزلي المكونات نصف كيلو من الموز.

ملعقتان من عسل النحل.

نصف كوب من كريمة الخفق.

نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الاصفر. طريقة التحضير نقشر الموز ثم نتركه في الفريزر حتى يتجمد تماماً.

نخرج الموز ونضعه في محضر الطعام ونضيف له العسل ثم نقوم بخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي متجانس. الوسوم

ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط، من الحلوى المفضلة للجميع طوال فصل الصيف الآيس كريم، والذي أصبح يقدم في المحلات التجارية وأماكن تناول الطعام بأشكال متنوعة ومذاقات مختلفة، لذلك نقدم لكم طرق جديدة ولذيذة لعمله في المنزل بكل سهولة. ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط بدون ماكينة ايس كريم بيتي سهل بمكونين فقط بدون ماكينة المكونات أربعة أكواب من الحليب.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من كريمة الخفق.

نصف كوب من السحلب.

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة البودرة.

فستق مجروش. طريقة عمل الأيس كريم بنكهة المستكة نضع في قدر مناسب السكر العادي والحليب والسحلب ونخلطهم سوياً.

نضيف الفانيلا والمستكة وماء الورد إلى الخليط السابق ونقلب مرة أخرى.

في وعاء آخر نضع الكريمة والسكر البودرة ونخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل لعى خليط كريمي.

نضيف للخليط السابق القشطة ونعيد الخفق.

نرفع خليط السحلب م نعلى النار ونتركه يبرد قليلاً ثم نضيف له خليط الكريمة ونقلب جيداً. آيس كريم منزلي بدون آلة آيس كريم منزلي بدون آلة المكونات علبة من القشطة.

نصف كوب من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من الجبن الكريمي

نصف كوب من بسكويت اللوتس المطحون.

ربع كوب من زبدة اللوتس المذابة. طريقة التحضير مخفق القشطة والجبن الكريمي سوياً لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

نضيف الحليب المكثف والزبدة والبسكويت إلى الخليط السابق ونعيد الخفق حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق وبعد ذلك نتركه في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين.

نخرج الآيس كريم ونوزعه في أكواب التقديم ونزينه بالشوكولاتة السائلة والقليل من البسكويت المطحون. طريقة الايس كريم المنزلي طريقة الايس كريم المنزلي المكونات نصف كيلو من الموز.

ملعقتان من عسل النحل.

نصف كوب من كريمة الخفق.

نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الاصفر. طريقة التحضير نقشر الموز ثم نتركه في الفريزر حتى يتجمد تماماً.

نخرج الموز ونضعه في محضر الطعام ونضيف له العسل ثم نقوم بخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

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