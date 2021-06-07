اقوي كيراتين طبيعي منزلى بملعقة خميرة لفرد شعرك الخشن كالحرير خلال ساعتين

اقوي كيراتين طبيعي منزلى بملعقة خميرة ، يعتبر الشعر الخشن أو المجعد من أكثر الأشياء التي تسبب قلق وإحراج للكثير من السيدات وعلى وجه التحديد الفتيات الصغيرات في السن، لذلك نقدم لكم من هلال هذا المقال الحل الأمثل للقضاء على مشكلات الشعر المتعددة من حيث التنعيم وفرد التجعيدات من خلال وصفة الكيس السحري الطبيعية التي تساعد على نعومة شعرك من دون أي مجهود ومن المنزل وبأقل تكلفة .

اقوي كيراتين طبيعي منزلى بملعقة خميرة

العديد من النساء يعانين من الذهاب إلى صالونات التجميل بشكل مستمر بسبب الشعر الخشن أو المجعد والرغبة في فرده وتنعيمه بجانب إلى أن هذا الأمر يكلفهم الكثير من المال، ولكن الآن بكيس واحد فقط سحري ومن منزلك ستتمكنين من فرد شعرك بكل سهولة وهو كيس الخميرة ، يعتبر الزبادي والخميرة من أكثر المواد التي أثبتت فاعليتها فيما يخص تنعيم الشعر وفرد التجعيدات التي توجد بها ومكونات هذه الوصفة وطريقتها عبارة عن:

المكونات المستخدمة

عدد 3 ملاعق كبار من الخميرة الفورية.

كوب من الزبادي.

موزة “مهروسة جيدًا”.

كوب من الماء.

في البداية يجب أن تقومي بخلط جميع المكونات المذكورة جيدًا مع بعضهم البعض حتى يتجانس الخليط وتحصلين على قوام مناسب.

ثانيًا قومي بفرد الخليط على شعرك من الأطراف حتى تصلين إلى الجذور.

ثالثًا غطي شعرك بكيس حراري وانتظري لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

رابعًا اغسلي شعرك جيدًا وستلاحظين انسيابية شعرك ونعومته.

الطريقة المستخدمةكيراتين طبيعي لفرد الشعر بالخميرة

عسل النحل من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على فرد الشعر وتنعيمه بشكل كبير جدًا بالإضافة إلى تغذيتها الجيدة لجذور الشعر ومكونات وطريقة هذه الوصفة عبارة عن:

المكونات المستخدمة

عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

عدد 3 ملاعق كبار من الخميرة الفورية.

الطريقة المستخدمة