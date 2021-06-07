أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا السائلة الهشة واللذيذة مثل أشهر المطاعم بدون عجن ولا خميرة

تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة تحضير عجينة البيتزا السائلة في البيت بدلًا من شرائها من الخارج بتكلفة باهظة حيث يحبها الكثير من الأطفال والكبار ويجب الاهتمام بعجينة البيتزا لتصبح هشة وذات طعم لذيذ مثل المطاعم حيث يمكنك حشوها باللحمة أو الفراخ أو الجبن المشكل أو الحشو المفضل لديك ولذلك يجب اتباع الخطوات التالية والالتزام بالمقادير للحصول على عجينة بيتزا السائلة الهشة. أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا السائلة أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا السائلة تكفي الوصفة لعدد 6 أفراد مدة تحضير نصف ساعة. مكونات عجينة البيتزا السائلة ½ كأس من زيت الزيتون.

رشة ملح أبيض.

كأس من اللبن.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

بيضة.

رشة فلفل أسود.

رشة زعتر. مكونات صلصة البيتزا ملعقة صغيرة ملح.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقة من زيت الزيتون.

رشة فلفل أسود.

رشة بصل بودر.

ملعقة صغيرة من زعتر.

ملعقة صغيرة من ثوم البودر. طريقة تحضير عجينة البيتزا السائلة في المقلاة قومي بوضع مقدار الدقيق والملح والبيضة واللبن وابدأي بالعجن بالعجان الكهربائي أو المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي واضيفي الفلفل والزعتر وزيت الزيتون واستمري بالخلط حتى تحصلي على عجينة ذات قوام سائل قليلًا. ضعي في إناء صلصة الطماطم الجاهزة وحبة الطماطم والفلفل والملح وزيت الزيتون وباقي التوابل المتبقية وضعيهم على نار هادئة وقلبي قليلًا ثم ارفعيه من النار عندما تتجانس المكونات. قومي بتجهيز المقلاة المدهونة بالقليل من الزيت ثم ضعي القليل من العجينة وقومي بتوزيعها بالتساوي. ضعي طبقة من الحشو المفضل لديك والمتوفر فوق العجينة ثم طبقة من الجبن الموزاريلا. ضعي المقلاة على نار هادئة ويجب وضع الغطاء عليها لمدة عشرة دقائق حتى تحمر الحواف. تقدم البيتزا ساخنة واستمتعي بأفضل طريقة للبيتزا السائلة في المقلاة. مكونات عجينة البيتزا السائلةمكونات صلصة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا السائلة في المقلاة الوسوم

تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة تحضير عجينة البيتزا السائلة في البيت بدلًا من شرائها من الخارج بتكلفة باهظة حيث يحبها الكثير من الأطفال والكبار ويجب الاهتمام بعجينة البيتزا لتصبح هشة وذات طعم لذيذ مثل المطاعم حيث يمكنك حشوها باللحمة أو الفراخ أو الجبن المشكل أو الحشو المفضل لديك ولذلك يجب اتباع الخطوات التالية والالتزام بالمقادير للحصول على عجينة بيتزا السائلة الهشة. أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا السائلة أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا السائلة تكفي الوصفة لعدد 6 أفراد مدة تحضير نصف ساعة. مكونات عجينة البيتزا السائلة ½ كأس من زيت الزيتون.

رشة ملح أبيض.

كأس من اللبن.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

بيضة.

رشة فلفل أسود.

رشة زعتر. مكونات صلصة البيتزا ملعقة صغيرة ملح.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقة من زيت الزيتون.

رشة فلفل أسود.

رشة بصل بودر.

ملعقة صغيرة من زعتر.

ملعقة صغيرة من ثوم البودر. طريقة تحضير عجينة البيتزا السائلة في المقلاة قومي بوضع مقدار الدقيق والملح والبيضة واللبن وابدأي بالعجن بالعجان الكهربائي أو المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي واضيفي الفلفل والزعتر وزيت الزيتون واستمري بالخلط حتى تحصلي على عجينة ذات قوام سائل قليلًا. ضعي في إناء صلصة الطماطم الجاهزة وحبة الطماطم والفلفل والملح وزيت الزيتون وباقي التوابل المتبقية وضعيهم على نار هادئة وقلبي قليلًا ثم ارفعيه من النار عندما تتجانس المكونات. قومي بتجهيز المقلاة المدهونة بالقليل من الزيت ثم ضعي القليل من العجينة وقومي بتوزيعها بالتساوي. ضعي طبقة من الحشو المفضل لديك والمتوفر فوق العجينة ثم طبقة من الجبن الموزاريلا. ضعي المقلاة على نار هادئة ويجب وضع الغطاء عليها لمدة عشرة دقائق حتى تحمر الحواف. تقدم البيتزا ساخنة واستمتعي بأفضل طريقة للبيتزا السائلة في المقلاة. مكونات عجينة البيتزا السائلةمكونات صلصة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا السائلة في المقلاة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا السائلة الهشة واللذيذة مثل أشهر المطاعم بدون عجن ولا خميرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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