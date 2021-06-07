ازاي تستخدمي البروتين البودر لزيادة الوزن بسهولة

اكتساب الوزن مش مهمة سهلة بالنسبة للاشخاص اللي عندهم جينات مش بتسمح بده بسهولة ، وممكن للاشخاص اللي بيواجهوا صعوبة في اكتساب الوزن انهم يلجأوا لحاجات تساعدهم في ده ، وواحد منها هي البروتين البودر وهو سهل ورخيص وهيساعدك على زيادة الوزن ، اتعرفي معانا من خلال السطور الجايه على طريقة استخدام البروتين لزيادة الوزن.

طريقة استخدام البروتين لزيادة الوزن:

لما الموضوع يتعلق بزيادة الوزن ، فهو مش حاجة سهلة عند كل الاشخاص ، ودايما الاشخاص اللي بيعانوا من النحافة الزايدة بيفقدوا الوزن بسهولة ولكن بيكتسبوا وزن بصعوبة جدا ، وفي الحالة دي لازم ياخدوا سعرات حرارية اكتر من اللي بيستهلكوها يوميا ، والحقيقة ان طرق زيادة الوزن قليلة ، اولها هي اكل سعرات حرارية زيادة ، وتاني حاجة تناول المنشطات ، ولكن تناول سعرات حرارية زيادة مش موضوع سهل على الشخص اللي بيشبع بسرعة او معدته بتبقى مليانة ومش بيقدر ياكل اكتر من طاقته ، وفي الحالة دي اكل كمية اكبر يكاد يكون مستحيل ، لان الشخص ممكن يصاب بالغثيان والتعب لو حاول ياكل اكتر من اللي معدته تقدر تتحمله ، هنقولك بعض النصايح اللي ممكن تساعدك على استهلاك سعرات حرارية اضافية.

النصيحة الاولى هي تناول الدهون بدل البروتين والكربوهيدرات ، الدهون الغذائية بتنتج 9 سعرات حرارية لكل جرام ، اما البروتين والكربوهيدرات بينتجوا 4 سعرات حرارية لكل جرام ، عشان كده لو الشخص اكل 100 جرام من البروتين هينتج 400 سعرة حرارية ، اما لو اكل 100 جرام من الدهون ده هينتج 900 سعرة حرارية ، وبالتالي من المنطقي انك تاكلي دهون اكتر لو عايزة تزودي وزنك.

ولكن مشكلة اكل الدهون كتير هي انها مش اسهل حاجة ممكن تتاكل ، بالاضافة ان طعمها ممكن يكون مش لذيذ ، والدهون السيئة زي الزيوت المهدرجة, والزيوت المهدرجة جزئيا, وزيت النخيل ، مش هي الزيوت اللي احنا محتاجينها ، ولكن اللي محتاجينه هي الدهون المتعددة غير المشبعة زي زيت الكتان, زيت القنب, زيت عباد الشمس ، ولكن اكيد مافيش شخص ممكن ياكل الدهون او الزيوت دي لوحدها ، لكن هيكون من الاسهل تناولها بمزجها مع البروتين واي نوع عصير.

البروتين البودر يعتبر وسيلة رائعة لزيادة الوزن ، وبيقدملك مزايا كتير لمساعدة الاشخاص على زيادة الوزن ، وبننصحك باستخدام البروتين غير المنكه ، زي بروتين مصل اللبن غير المنكه Whey protein ، لما تشتري الغير منكه هيبقى اسهل عليكي تعملي مشروب البروتين ، اما لو اشتريتي بروتين بنكهة الشوكولاتة مثلا هيخلي خيارات النكهة محدودة ليكي.

طريقة عمل مشروب بروتين لزيادة الوزن:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

استخدمي بروتين بودر غير منكه.

2 كوباية ماية او عصير.

عصير خضار ، ممكن تعملي مزيج من عصير اللفت الاخضر, السبانخ, البنجر, الجزر, الزنجبيل (تقدري تعملي اي عصير خضار او فاكهة من اختيارك).

1 معلقة صغيرة من كرياتين مونوهيدرات.

اضافة 3 معالق كبيرة من زيت الكتان و 3 معالق كبيرة من زيت عباد الشمس ، كل معلقة كبيرة من الزيت هتديكي حوالي 130 سعرة حرارية ، وبالتالي وضع 6 معالق كبيرة من الزيت في مشروب البروتين هيضيف لك حوالي 800 سعرة حرارية ، مع اضافة البروتين البودر الغير منكه اللي هيضيف لك 120 سعرة حرارية كمان ، في النهاية هيبقى عندك مشروب هيديكي حوالي 1000 سعرة حرارية ، ومن غير ما يسببلك انتفاخ او غازات.

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