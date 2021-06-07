طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة في البيت بمكونات طبيعية وفعالة

يعتبر كريم الكولاجين من أهم المنتجات التي تحرص السيدات على شرائها واستخدامها، حيث أنها يساعد على تغذية البشرة ويزيد من إشراقها وجمالها ويحميها من علامات تقدم العمر وظهور التجاعيد أيضاً، ولكن نظراً لتكلفته العالية التي لا يقدر عليها الكثير من الفتيات، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي في البيت بكل سهولة بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت، والحصول على نفس النتيجة للحفاظ على صحة البشرة عند التقدم في العمر. طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي مكونات تحضير كريم كولاحين: ثلاثة ملاعق من لبان الذكر.

كوب من ماء الورد.

ملعقة من الدقيق. طريقة تحضير كريم الكولاجين في البيت: في بولة صغيرة نقوم بوضع ماء الورد، ثم نضيف عليه لبان الذكر.

نترك لبان الذكر منقوع طوال ليلة كاملة في ماء الورد.

في اليوم التالي نصفي لبان الذكر.

ونقوم بإضافة الدقيق إلى ماء لبان الذكر.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على النار الهادئة.

ونقلب بشكل جيد حتى يتحول إلى القوام الكريمي.

ونقوم باستخدامه على الوجه، حيث ندهنه ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه بالكريم المرطب. كريم الكولاجين في البيت كريم الكولاجين في البيت مكونات تحضير كريم الكولاجين: ملعقة كبيرة من لبان الذكر البودرة.

ملعقة كبيرة نشا.

علبة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة تحضير كريم الكولاجين في البيت بكل سهولة: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض في بولة بشكل جيد.

نستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة متجانسة سهلة الفرد.

نقوم بتوزيع العجينة على الوجه، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر أو البارد.

بعد ذلك نقوم باستخدام كريم مرطب مناسب لترطيب الوجه حسب نوعه. الوسوم

يعتبر كريم الكولاجين من أهم المنتجات التي تحرص السيدات على شرائها واستخدامها، حيث أنها يساعد على تغذية البشرة ويزيد من إشراقها وجمالها ويحميها من علامات تقدم العمر وظهور التجاعيد أيضاً، ولكن نظراً لتكلفته العالية التي لا يقدر عليها الكثير من الفتيات، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي في البيت بكل سهولة بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت، والحصول على نفس النتيجة للحفاظ على صحة البشرة عند التقدم في العمر. طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي مكونات تحضير كريم كولاحين: ثلاثة ملاعق من لبان الذكر.

كوب من ماء الورد.

ملعقة من الدقيق. طريقة تحضير كريم الكولاجين في البيت: في بولة صغيرة نقوم بوضع ماء الورد، ثم نضيف عليه لبان الذكر.

نترك لبان الذكر منقوع طوال ليلة كاملة في ماء الورد.

في اليوم التالي نصفي لبان الذكر.

ونقوم بإضافة الدقيق إلى ماء لبان الذكر.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على النار الهادئة.

ونقلب بشكل جيد حتى يتحول إلى القوام الكريمي.

ونقوم باستخدامه على الوجه، حيث ندهنه ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه بالكريم المرطب. كريم الكولاجين في البيت كريم الكولاجين في البيت مكونات تحضير كريم الكولاجين: ملعقة كبيرة من لبان الذكر البودرة.

ملعقة كبيرة نشا.

علبة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة تحضير كريم الكولاجين في البيت بكل سهولة: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض في بولة بشكل جيد.

نستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة متجانسة سهلة الفرد.

نقوم بتوزيع العجينة على الوجه، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر أو البارد.

بعد ذلك نقوم باستخدام كريم مرطب مناسب لترطيب الوجه حسب نوعه.

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