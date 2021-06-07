طريقة تحضير آيس كريم بالمانجو في البيت بطعم ألذ وأحسن من الجاهز

الكثير من الناس يبحث عن طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو في المنزل بطريقة طبيعية بدلًا من الألوان الصناعية والجاهزة التي بها مواد تضر الجسم على المدى البعيد فالكثير من الأطفال والكبار يحبون الآيس كريم وخاصًة في فصل الصيف والأوقات التي بها الجو حار فهو يرطب الجسم بالإضافة إلى فوائد المانجو الغذائية والمعادن والفيتامينات التي توجد بها وإليك أفضل طريقة لتحضير آيس كريم بالمانجو بطريقة سهلة وسريعة. أسهل طريقة لتحضير آيس كريم بالمانجو أسهل طريقة لتحضير آيس كريم بالمانجو تكفي الوصفة 5 أفراد ومدة التحضير ربع ساعة لتحضير وصفة الآيس كريم عليك إتباع الخطوات التالية والالتزام بالمقادير مقادير الآيس كريم بالمانجو كأس ونصف من كريمة الخفق.

½ كأس من السكر البودرة.

من المانجو المثلجة نأخذ 3 حبة متوسطة الحجم.

واحد ملعقة طعام من الفانيليا.

¼ كأس من الفستق للتزين. مقادير الآيس كريم بالمانجو يُمكن استخدام كريمة الخفق السائلة أو كريمة الخفق البودرة مع كمية من الحليب السائل. طريقة تحضير الآيس كريم بالمانجو قومي بتقشير المانجو وتقطيعها إلى قطع صغيرة واخفقيها بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة لصنع الآيس كريم.

اضيفي ½ مقدار السكر وقلبيه جيدًا مع المانجو ثم اضيفي الفانيليا.

اخفقي الكريمة جيدًا لمدة خمس دقائق حتى يزداد حجمها وتصبح متماسكة ثم ضعي مقدار السكر وقلبى مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

ضعي خليط المانجو على الكريمة المخفوقة وقومي بالتقليب ببطئ حتى يتجانسوا ثم اتركيه في الفريزر حتى يتجمد لمدة 5 ساعات.

اخرجي الآيس كريم من الفريزر وضعيه في الخلاط لمدة دقيقة ثم ضعي الآيس كريم في كاسات التقديم وضعيه مرة أخرى فى الفريزر حتى يتجمد تمامًا.

تقدم كاسات الآيس كريم بالمانجو مباشرةً فور خروجها من الفريزر. طريقة تحضير الآيس كريم بالمانجو الوسوم

الكثير من الناس يبحث عن طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو في المنزل بطريقة طبيعية بدلًا من الألوان الصناعية والجاهزة التي بها مواد تضر الجسم على المدى البعيد فالكثير من الأطفال والكبار يحبون الآيس كريم وخاصًة في فصل الصيف والأوقات التي بها الجو حار فهو يرطب الجسم بالإضافة إلى فوائد المانجو الغذائية والمعادن والفيتامينات التي توجد بها وإليك أفضل طريقة لتحضير آيس كريم بالمانجو بطريقة سهلة وسريعة. أسهل طريقة لتحضير آيس كريم بالمانجو أسهل طريقة لتحضير آيس كريم بالمانجو تكفي الوصفة 5 أفراد ومدة التحضير ربع ساعة لتحضير وصفة الآيس كريم عليك إتباع الخطوات التالية والالتزام بالمقادير مقادير الآيس كريم بالمانجو كأس ونصف من كريمة الخفق.

½ كأس من السكر البودرة.

من المانجو المثلجة نأخذ 3 حبة متوسطة الحجم.

واحد ملعقة طعام من الفانيليا.

¼ كأس من الفستق للتزين. مقادير الآيس كريم بالمانجو يُمكن استخدام كريمة الخفق السائلة أو كريمة الخفق البودرة مع كمية من الحليب السائل. طريقة تحضير الآيس كريم بالمانجو قومي بتقشير المانجو وتقطيعها إلى قطع صغيرة واخفقيها بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة لصنع الآيس كريم.

اضيفي ½ مقدار السكر وقلبيه جيدًا مع المانجو ثم اضيفي الفانيليا.

اخفقي الكريمة جيدًا لمدة خمس دقائق حتى يزداد حجمها وتصبح متماسكة ثم ضعي مقدار السكر وقلبى مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

ضعي خليط المانجو على الكريمة المخفوقة وقومي بالتقليب ببطئ حتى يتجانسوا ثم اتركيه في الفريزر حتى يتجمد لمدة 5 ساعات.

اخرجي الآيس كريم من الفريزر وضعيه في الخلاط لمدة دقيقة ثم ضعي الآيس كريم في كاسات التقديم وضعيه مرة أخرى فى الفريزر حتى يتجمد تمامًا.

تقدم كاسات الآيس كريم بالمانجو مباشرةً فور خروجها من الفريزر. طريقة تحضير الآيس كريم بالمانجو

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