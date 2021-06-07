أسرار تحضير الهريسة الاسكندراني أحلى من المحلات

الهريسة الاسكندراني من الحلويات الشرقية التي يتميز بها أهل اسكندرية، ومنها انتشرت في الكثير من الدول العربية، وذلك لطعمها اللذيذة والذي يشبه البسبوسة ولكنها تختلف عنها إجمالا، فهي تعد حلو مميزة المذاق لمحبي الحلويات الشرقية، لذا يبحث عن طريقة إعدادها في المنزل الكثير من النساء، وعن سر طعمها وقوامها المعروفة به، وهل النتيجة سوف تكون مرضية وتصبح مثل الجاهزة.

الهريسة الاسكندراني

تخشى بعض النساء تجربة تحضير الهريسة الاسكندراني في المنزل، لعدم نجاحه في إعدادها مثل الجاهزة، ولكن إذا اتبعت طريقة التحضير الصحيحة لها كما هي لا يوجد خوف بعد اليوم من التجربة، حيث أنها تكون الحلوى المعتمد لكل سيدة في جميع المناسبات، فهي سهل وبسيطة لمن يتبع التعليمات الصحيحة في تحضيرها.

كوبين من دقيق السميد.

كوب إلا ربع من جوز الهند.

كوب إلا ربع زبدة.

ملعقتين كبيرتين من سكر الجلوكوز، أو العسل الأبيض.

ثلث كوب حليب.

كوب من السكر.

كوب من البندق المجروش.

شربات لسقي الهريسة بعد التسوية.

نقوم بتحمير دقيق السميد في مقلاة على النار حتى يكون ذات لون ذهبي.

ثم نقوم بتجهيز السوائل حيث نقوم بوضع الحليب في إناء عميق ثم نضع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.

نقوم بإضافة السكر وعسل الجلوكوز وفي حالة عدم توافره يمكن استبداله بالعسل الأبيض نقلب جميع المكونات جيدا.

بعدها نبدأ في إضافة دقيق السميد وجوز الهند إلى الخليط السابق ونقلب حتى يمتزج.

ندهن صينية بالزيت ونفرد فيها الهريسة ثم نقوم بتقطيعها مربعات قبل دخولها الفرن.

نقوم بنثر البندق المجروش على وجه صينية الهريسة الاسكندراني وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج.

فور خروجها من الفرن تسقى بشربات بارد ثم تقدم باردة مع فنجان من الشاي أو القهوة.

مكونات الهريسة الاسكندرانيطريقة تحضير الهريسة الاسكندراني