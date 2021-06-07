خلطات متنوعة لإزالة شعر العانة بالفازلين ونتائج فعالة في دقائق قليلة

تحب المرأة أن تظل بصورة نظيفة وجميلة طوال الوقت، ومن تلك المظاهر هي إزالة شعر الجسم وخاصةً شعر العانة، كما أن إزالة شعر العانة من العادات الدينية التي أوصانا بها رسولنا الكريم، ولكن هذه العملية صعبة بعض الشيء بالنسبة للكثير من النساء، لأن إزالة الشعر في بعض الأحيان تكون مؤلمة أو غير مجدية ويظهر الشعر بعدها سريعًا ويتوقف ذلك حسب طريقة إزالة الشعر المستخدمة، ولكن إزالة شعر العانة بالفازلين من الطرق السريعة الغير مؤلمة والتي تؤخر ظهور الشعر.

طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين

هذه الطريقة من الطرق المجربة لإزالة شعر العانة سريعًا وبدون ألم وتعطي نتائج رائعة، ونحتاج فقط لمقدار متساوي من الملح البحري أو ملح الطعام وكذلك الفازلين الطبي، ويتم اتباع الخطوات التالية:

يتم وضع المكونين معًا ونخلط في طبق واحد.

نتأكد من خلط المكونين جيدًا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

ومن ثم يتم توزيع المزيج على المنطقة الموجود بها الشعر.

تترك الوصفة لمدة مناسبة حتى تجف تمامًا على الجلد، وبعدها نستخدم الماء الفاتر لإزالة الفازلين.

ويتم التكرار لحين الوصول للنتيجة التي نرغب بها.

استخدام الفازلين لإزالة شعر العانة

أما بتلك الطريقة نحتاج إلى:

1 ملعقة دقيق حمص.

3 ملاعق فازلين طبي.

½ ملعقة كركم بودرة.

طريقة الاستخدام

نضع دقيق الحمص مع الكركم في طبق صغير ونمزجهما، ومن ثم يتم وضع الفازلين الطبي المكونين السابقين ونقلبهم سويًا، وبعد ذلك يطبق المزيج على منطقة العانة ونتركه حتى تمر مدة لا تقل عن 10 دقائق، وبعدها يتم إزالة في الناحية المعاكسة لنمو الشعر حتى يتم إزالته كاملًا بطريقة صحيحة وفي النهاية يستخدم ماء دافئ لإزالة آثار الفازلين، وبهذه الوصفة الطبيعية نحافظ على البشرة من الإسمرار.