أسهل طريقة لعمل رغيف الحواوشي البلدي الشهي بأقل الأمكانيات في البيت

الحواوشي من الأكلات الشعبية التي دائما نحب تناولها في المطاعم لطعمها اللذيذ ومذاقها الشهي الذي نعتقد كلنا أننا لا نستطيع الحصول على هذا الطعم إذا قمنا بإعداد الحواوشى فى المنزل رغم أنه بخلطه الشهية نستطيع تحضيرها في البيت ب مجموعة من الوصفات المختلفة في البيت ومن أجل المحافظة على صحة أولادنا وأن نكون متأكدين من نظافة الأدوات والأشياء الذي يتناولونها.

الحواوشي

من أجل أن تقومي بعمل تجديد في مائدة الطعام الخاصة بك تبذل الأمهات وقت وجهد كبير في التفكير من أجل إعداد وجبات يصارع الجميع لتناولها و تمتاز بسهولة في التحضير وتجعلهم دائماً يطلبونها دون تكرار الأصناف كما هي ودائماً تسعى الأمهات إلى إعداد الأصناف التي يتم إقبال أولادها عليها في المحلات مثل الحواوشي وسوف نقوم بتقديم طريقة إعداد الحواوشي مثل المحلات في البيت بمجموعة من الطرق البسيطة والسهلة.

كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتان كبيرتان الحجم مفرومة ناعم.

إثنان من الفلفل الرومي مفروم ناعم.

قرن فلفل حامى أحمر مفروم ناعم.

قرن فلفل حامى أخضر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي.

نصف كوب بقدونس مفروم.

خبز بلدي للاستخدام.

نصف كوب من زيت الذرة.

نحضر إناء عميق ونضع به اللحم مع البصل مع الفلفل الحامي والفلفل العادي ويتم تقليبهم جيداً حتى يمتزجا.

نضع الملح مع الفلفل الأسود والبهارات وكمية الدهن المفرومة ويتم خلط جميع المكونات جيداً.

نجهز الخبز البلدي ونقوم بعمل فتحه من الأطراف الخاصة به وإن أقوم بوضع مقدار من اللحمة داخل مع توزيعها جيداً داخل مقر الرغيف في جميع الأركان.

وضع مقلاة كبيرة على النار ونضع بها مقدار قليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً يتم وضع رغيف الحواوشي.

نقوم بالضغط على رغيف الحواوشي حتى يتخلص من كافة السوائل الموجودة بداخله ويترك علي نار متوسطة حتى يأخذ اللون الذهبى و يتم تسوية اللحم بداخله يتم قلبه على الوجه الآخر حتى ينضج بنفس الطريقة السابقة و يأخذ اللون الذهبى من جميع الجوانب والوجهين.

يتم وضعه في طبق التقديم و يقدم مع سلطة الطحينة والبطاطس المحمرة والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

مكونات الحواوشينصف كوب من دهن اللحم المفروم.طريقة تحضير الحواوشي