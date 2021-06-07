طريقة عمل الكباب بالفريك بطعم رائع ولذيذ في المنزل وبأبسط الطرق

يعد الكباب بالفريك من المأكولات الشهية التي يعشقها الجميع ، ويقبل على تناوله الجميع من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة حيث تتوفر في كل منزل، وهى البصل واللحم والفريك وهو من الحبوب المفيدة جدا لصحة الجسم ويعطي الجسم الكثير من العناصر الغذاءية المفيدة، ايضاً يمكن تحضير اللحم بالأرز لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكباب بالفريك بطريقة أحلى من المطاعم في المنزل دون تعب أو مجهود. مقادير عمل الكباب بالفريك مقادير عمل الكباب بالفريك يحتوي الكباب بالفريك على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ كوب من الفريك.

٥ حبات من البصل.

٥ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

كوب من البقدونس الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

٣ أوراق لورا.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

حبة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل الكباب بالفريك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الفريك جيدا بالماء وننقعه في الماء لمدة لا تقل عن خمس دقائق. بعد ذلك نقوم ببشر ثلاث بصلات باستخدام مبشرة استلسونقوم بصفيتها من الماء جيدا ثم نقوم بتقطيع الإثنين إلى مكعبات. ثم نقوم بوضع البقدونس المفروم مع البصل المبشور واللحم المفروض والملح والفلفل والكمون والبهارات مع وضع الفريك ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بتقسيم الكمية إلى كرات صغيرة ثم نقوم بتشكيلها أصابع. نضع طاسة على النار ونقوم بوضع كمية من الماء وورق اللورا والطماطم. نحمر الكباب في الزيت على نار عالية ليأخذ اللون البني ثم نضع البصل المقطع على الكلاب حتى تذبل. بعد ذلك نضع البصل في الماء المغلي ووضع أصابع الكباب وخفض النار عليه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق كباب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. الوسوم

يعد الكباب بالفريك من المأكولات الشهية التي يعشقها الجميع ، ويقبل على تناوله الجميع من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة حيث تتوفر في كل منزل، وهى البصل واللحم والفريك وهو من الحبوب المفيدة جدا لصحة الجسم ويعطي الجسم الكثير من العناصر الغذاءية المفيدة، ايضاً يمكن تحضير اللحم بالأرز لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكباب بالفريك بطريقة أحلى من المطاعم في المنزل دون تعب أو مجهود. مقادير عمل الكباب بالفريك مقادير عمل الكباب بالفريك يحتوي الكباب بالفريك على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ كوب من الفريك.

٥ حبات من البصل.

٥ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

كوب من البقدونس الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

٣ أوراق لورا.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

حبة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل الكباب بالفريك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الفريك جيدا بالماء وننقعه في الماء لمدة لا تقل عن خمس دقائق. بعد ذلك نقوم ببشر ثلاث بصلات باستخدام مبشرة استلسونقوم بصفيتها من الماء جيدا ثم نقوم بتقطيع الإثنين إلى مكعبات. ثم نقوم بوضع البقدونس المفروم مع البصل المبشور واللحم المفروض والملح والفلفل والكمون والبهارات مع وضع الفريك ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بتقسيم الكمية إلى كرات صغيرة ثم نقوم بتشكيلها أصابع. نضع طاسة على النار ونقوم بوضع كمية من الماء وورق اللورا والطماطم. نحمر الكباب في الزيت على نار عالية ليأخذ اللون البني ثم نضع البصل المقطع على الكلاب حتى تذبل. بعد ذلك نضع البصل في الماء المغلي ووضع أصابع الكباب وخفض النار عليه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق كباب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

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