طريقة عمل عجينة الزبادي الطرية في المنزل هتنفع لعمل المخبوزات والكرواسون

تعتبر المعجنات جزء هام في كل سفرة عربية، ولذلك تلجأ جميع ربات البيوت في صنع عجينة تكون ناجحة ومناسبة لكي يتم من خلالها عمل أفضل وأشهى أنواع المأكولات، وعجينة الزبادي الطريقة تعتبر من أفضل الخيارات التي عملها في عالم المعجنات، تتميز عجينة الزبادي الطرية بأنها سهلة التنفيذ والتحضير، كما أنها متعددة الاستخدامات في المطبخ.

عجينة الزبادي الطرية

عن طريق تحضير وصفة عجينة الزبادي الطرية يمكن أن يتم عمل وصفة العيش الطويل أو البيتزا، والحشوات المختلفة بمختلف أنواع البيتزا، وأيضًا الحشوات الحلوة والحادقة.

مقدار ثلاثة أكواب دقيق أبيض خاص بعمل الحلويات.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة لبن بودر.

ملعقتان كبيرتان بيكنج بودر.

علبة زبادي بلدي كبيرة.

مقدار ملعقة كبيرة خميرة بودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح طعام أبيض.

مقدار ملعقة صغيرة سكر أبيض ناعم.

كمية كافية من الماء الدافئ للعجن.

في البداية يتم إذابة السكر والخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ المحضر. نقلب جميع المكونات بشكل جيد ثم نقوم بتغطية الكوب ونتركه في مكان دافئ وذلك لمدة عشرة دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع باقي المكونات. يتم نخل الدقيق حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به و أي تكتلات أخرى. نقوم باضافة البيكنج بودر والملح واللبن البودرة إلى باقي المكونات مع التقليب المستمر. يضاف الزبادي إلى المكونات مع التقليب، ثم يضاف الزيت النباتي. نضيف الماء المذاب به الخميرة مع التقليب المستمر. نترك العجينة لكي تختمر. يتم فرد العجينة على سطح يوجد به كمية من الدقيق. يوضع الحشو في داخل العجينة. يسخن الفرن على درجة حرارة مناسبة، ثم يوضع في الفرن لكي يخبز.

مقادير تحضير وصفة عجينة الزبادي الطريةخطوات تنفيذ وصفة عجينة الزبادي الطرية