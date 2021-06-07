طريقة عمل عيدان الآيس كريم بالشوكولاتة واللوز اللذيذ للأطفال

آيس كريم الشوكولاتة من انواع الآيس كريم التى يعشقها الجميع، فالكبار قبل الصغار يقبلون على شرائه من محلات الآيس كريم خلال التنزه، وخصوصا فى فصل الصيف نظرا للحر الشديد فهو عامل أساسي يساعد فى ترطيب الجسم، وتعددت انواعه فمنه بالفانيليا والموز والفراولة وهى كثيرة ومتعددة، ولكن الكثير من الأمهات لا يفضلون شرائه من الخارج، ويبحثون عن الكثير من الوصفات التى تساعدهم على عمله فى المنزل وبكل سهولة ومفيد ومغذي ومكوناته مضمونة، وسوف أقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل عيدان آيس كريم الشوكولاته باللوز. مكونات عيدان آيس كريم الشوكولاتة باللوز مكونات عيدان آيس كريم الشوكولاتة باللوز تتكون عيدان آيس كريم الشوكولاتة باللوز من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كما يلي: كوب من الشوكولاتة المقطعة الى قطع صغيرة.

11/2 كوب من القشطة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاوالبودر.

كوب من اللبن كامل الدسم.

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

1/2 كوب من اللوز المجروش. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة باللوز سهلة جدا وغير معقدة ويمكن عملها فى المنزل بسهولة وهى كالتالي: نحضر إناء ونضع به كوب اللبن كامل الدسم والقشطة ومعلقتين الكاكاو ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة حتى يغلي مع التقليب جيدا. نقوم بوضع قطع الشوكولاتة الصغيرة الحجم فى وعاء متوسط الحجم. ثم نقوم بإضافة الخليط السابق عليها. نحرك الخليط مع بعضه جيدا ثم نقوم بإضافة اللوز المجروش ومعلقتين من خلاصة الفانيليا. نجهز قوالب الآيس كريم. نسكب الخليط فى قوالب الآيس كريم المخصصة لكى نضع بها اعواد الآيس كريم. ثم نقوم بوضع القوالب فى فريزر الثلاجة. نترك الآيس كريم فى الفريزلمدة 4 ساعات على الأقل. وبعدها نخرجها من الفريزر وتكون جاهزة للأكل وبهذا نكون حصلنا على آيس كريم مثل الجاهز وأحسن وبمكونات مضمونة وبالف هنا وشفا. الوسوم

آيس كريم الشوكولاتة من انواع الآيس كريم التى يعشقها الجميع، فالكبار قبل الصغار يقبلون على شرائه من محلات الآيس كريم خلال التنزه، وخصوصا فى فصل الصيف نظرا للحر الشديد فهو عامل أساسي يساعد فى ترطيب الجسم، وتعددت انواعه فمنه بالفانيليا والموز والفراولة وهى كثيرة ومتعددة، ولكن الكثير من الأمهات لا يفضلون شرائه من الخارج، ويبحثون عن الكثير من الوصفات التى تساعدهم على عمله فى المنزل وبكل سهولة ومفيد ومغذي ومكوناته مضمونة، وسوف أقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل عيدان آيس كريم الشوكولاته باللوز. مكونات عيدان آيس كريم الشوكولاتة باللوز مكونات عيدان آيس كريم الشوكولاتة باللوز تتكون عيدان آيس كريم الشوكولاتة باللوز من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كما يلي: كوب من الشوكولاتة المقطعة الى قطع صغيرة.

11/2 كوب من القشطة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاوالبودر.

كوب من اللبن كامل الدسم.

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

1/2 كوب من اللوز المجروش. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة باللوز سهلة جدا وغير معقدة ويمكن عملها فى المنزل بسهولة وهى كالتالي: نحضر إناء ونضع به كوب اللبن كامل الدسم والقشطة ومعلقتين الكاكاو ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة حتى يغلي مع التقليب جيدا. نقوم بوضع قطع الشوكولاتة الصغيرة الحجم فى وعاء متوسط الحجم. ثم نقوم بإضافة الخليط السابق عليها. نحرك الخليط مع بعضه جيدا ثم نقوم بإضافة اللوز المجروش ومعلقتين من خلاصة الفانيليا. نجهز قوالب الآيس كريم. نسكب الخليط فى قوالب الآيس كريم المخصصة لكى نضع بها اعواد الآيس كريم. ثم نقوم بوضع القوالب فى فريزر الثلاجة. نترك الآيس كريم فى الفريزلمدة 4 ساعات على الأقل. وبعدها نخرجها من الفريزر وتكون جاهزة للأكل وبهذا نكون حصلنا على آيس كريم مثل الجاهز وأحسن وبمكونات مضمونة وبالف هنا وشفا.

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