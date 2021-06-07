بمكون كريم البانثينول تخلصي من الشعر المجعد والخشن ومن أول استخدام2021

يعد كريم البانثينول من أفضل وأقوى الكريمات التي تقضي على الشعر الخشن والمجعد ويجعله ناعم كالحرير، وهو المكون الذي تبحث عنه كل النساء والفتيات، ويستخدم أيضاً في تفتيح البشرة، حيث يجعل الشعر مفروداً لن تصدقين ويساعدك على التخلص من تقصف وسقوط شعرك بطريقة سحرية، ولن تذهبي مرة أخرى الى الكوافيرات والصالونات، ويمكن عمل هذه الطريقة بالمنزل وبدون تكاليف باهظة الثمن، وسوف نتعرف في مقالنا من خلال موقع ثقفني على كريم البانثينول الذي يخلصك من الشعر المقصف والخشن بطريقة مثالية، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

وصفات البانثينول لنعومة الشعر

سوف نتعرف في السطور التالية على عدة وصفات لتخلص من الشعر التالف والخشن بوصفات لن تتخيليها وبطرق مجربة ومضمونة.

وصفة كريم البانثينول بزيت الجرجير

سوف نتحدث على مكونات وطريقة تحضير واستخدام البانثينول بزيت الجرجير وهى كالتالي:-

المكونات للوصفة:-

ملعقة من زيت الجرجير.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خمس نقط من زيت الخروع.

عشرون جرام من كريم البانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام:-

يتم إحضار وعاء صغير ثم يتم إضافة زيت الجرجير ثم زيت الخروع ثم زيت الزيتون ثم الكريم. ثم نقوم بخلط المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط. يتم وضع في علبة من الزجاج. ثم نبدأ بفرد الخلطة على الشعر بواسطة المشط ونتركه لمدة ساعة. يتم غسل الشعر بالماء البارد. ثم يتم استخدام الوصفة يوميا ولمدة أسبوعين.

وصفة كريم البانثينول بالزيوت الطبيعية

سوف نستعرض لكم وصفة البانثينول بالزيوت الطبيعية وحل مشكلة دهون فروة الرأس ونعومة الشعر.

مكونات الوصفة:-

ملعقة وسط من زيت اللوز.

خمس نقط كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

أربع نقط من زيت الجلسرين.

عشرة جرام من كريم البانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام:-