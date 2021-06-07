لن تتخيلي مفعول كريم النشا: في تفتيح البشرة 10درجات فوري2021

يعد كريم النشا ، من اقوي الخلطات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع ورهيب 10 درجات فوري من اول مره في الاستخدام، وتبحث كل فتاه عن بشرة ناعمة وجميلة، ويعد النشا المكون الاساسي في تجميل البشرة وتنعيمها بشكل طبيعي دون اضرار جانبية، ويمكن اعداد كريم النشا لشعر والبشرة، ويدخل في كل المجالات ووصفتنا اليوم هي وصفه بسيطة وجميلة تساعد في تفتيح البشرة بشكل فوري 10 درجات بسرعة الصاروخ، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة سهلة لعمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري2021.

مكونات كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري 2021

سوف نتعرف علي مكونات كريم التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل طبيعي وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الزبادي.

عصير نصف ليمونه.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لعمل كريم لتفتيح البشرة فوري ودون تعب وهي كالاتي:-

نخلط النشا والزبادي والليمون في بولة ونخلطهم بشكل جيد حتي نحصل علي خليط كريمي. ثم نقوم بتنظيف وغسل الوجه بالماء قبل استخدام الكريم لتنظيف البشرة من اثار الغبار. نقوم بوضع طبقة من الكريم علي البشرة ونترك الماسك لمدة 20 دقيقة. نغسل الوجه بالماء ونكرر العملية مرتين في الاسبوع لمد شهر وستلاحظين الفرق.

مكونات كريم النشا الكوري لتفتيح البشرة 10 درجات فوري بطريقة سليمة

سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة في طريقة اعداد هذا الكريم وهي كالتالي:-

معلقتين من النشا.

معلقة ونصف من الارز المطحون.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم اسهل طريقة لعمل كريم الكوري للحصول علي بشرة مثل الكورين وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء ثم نقوم بوضع كلا من النشا والارز وماء الورد داخله. ثم نخلط جميع المكونات السابقة حتي نحصل هلي خليط متجانس وكريمي ثقيل. نغسل الوجه ثم نضع طبقة من الكريم ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه. نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وسوف نحصل علي بشرة مشرقة بفضل الله.

مكونات ماسك كريم جونسون مع النشا لتفتيح البشرة بشكل فعال جدا

سوف نتعرف علي مكونات اعداد الماسك وهي كما يأتي:-

معلقتين من كريم جونسون.

معلقة من النشا.

نصف معلقة من عصير الليمون.

نصف معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة لتحضير وهي كالاتي:-

نحضر إناء ونضع فيه الكريم وعليه النشا ونقلبهم. ثم نخفف قوام الخليط بقطرات من ماء الورد وعصير الليمون. ونقلب حتي تتجانس المكونات بشكل جيد ويصبح لدينا خليط كريمي. ثم نغسل البشرة ونضع طبقة كافية من الكريم علي الوجه بشكل متساوي. ونترك الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه تماما. نكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة ثلاث اسابيع فقط.

مكونات ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي مكونات ماسك النشا والليمون لتفتيح وهي كالتالي:-

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة بسيط لتحضير ماسك النشا والليمون في المنزل وهي كما يلي:-