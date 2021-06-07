تحضير كيكة الخلاط بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

إن كيكة الخلاط بالشوكولاتة من الأكلات السهلة، ومن أفضل أنواع الحلويات الرئيسية التي تُصنع بطرق مختلفة، وتقدم في الأفراح وأعياد الميلاد والمناسبات، وتحرص ربات المنزل على أن تقوم بتقديمها لأفراد عائلاتهن على الفطور مع كوب من العصير أو الحليب، فهي من الحلويات سهلة التحضير التي لا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات لتحضيرها، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

كوب من اللبن

كوب من الزيت النباتي

ظرف فانيليا ملعقة كبيره من الزبدة المذابة

بيضتين

ملعقة من البيكنج بودر

كوب من السكر

ست ملاعق من السكر الناعم

كوب من الدقيق المنخول

يمكنك عمل كيكه الخلاط بالشوكولاتة في دقائق معدودة بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل:-