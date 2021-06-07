تحضير كيكة الخلاط بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

إن كيكة الخلاط بالشوكولاتة من الأكلات السهلة، ومن أفضل أنواع الحلويات الرئيسية التي تُصنع بطرق مختلفة، وتقدم في الأفراح وأعياد الميلاد والمناسبات، وتحرص ربات المنزل على أن تقوم بتقديمها لأفراد عائلاتهن على الفطور مع كوب من العصير أو الحليب، فهي من الحلويات سهلة التحضير التي لا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات لتحضيرها، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل.مكونات كيكه الخلاط بالشوكولاتة
- كوب من اللبن
- كوب من الزيت النباتي
- ظرف فانيليا ملعقة كبيره من الزبدة المذابة
- بيضتين
- ملعقة من البيكنج بودر
- كوب من السكر
- ست ملاعق من السكر الناعم
- كوب من الدقيق المنخول
يمكنك عمل كيكه الخلاط بالشوكولاتة في دقائق معدودة بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل:-
- قومي بوضع الزيت والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي مع خلط كافة المكونات الأخرى سويا لحين ذوبان السكر جيدا.
- قومي بإضافة الكاكاو بصورة تدريجية مع خلطه مع باقي المكونات جيدا لحين حصولك على مزيج متجانس وسائل واستمري في الخلط.
- ينصح بأن تظلي مستمرة بخلط المكونات لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم سكب كمية قليلة في إناء صغير ووضعهما في الثلاجة حتى يجمد.
- بعد ذلك قومي بإضافة البيض لباقي الخليط والبيكنج بودر والدقيق والفانيليا واستمري في مسج المكونات ولكن يجب عليك مراعاة عدم تماسك الخليط معا.
- بعد ذلك اسكبي الخليط في صينية ولكن يجب أن تدهنيها بالزبدة أولًا وتكوني قد جعلتي الفرن ساخن قليلا ثم تقوم بإدخال الصينية حتى تنضج وتخرجيها من الفرن الكهربائي حتى تبرد خارجا.
- سكب صوص الشوكولاتة عليه حتى تشربه الكيكة وتتركيها لمدة لا تقل عن ساعة كاملة في الثلاجة ويمكنك تقديمها باردة.
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إن كيكة الخلاط بالشوكولاتة من الأكلات السهلة، ومن أفضل أنواع الحلويات الرئيسية التي تُصنع بطرق مختلفة، وتقدم في الأفراح وأعياد الميلاد والمناسبات، وتحرص ربات المنزل على أن تقوم بتقديمها لأفراد عائلاتهن على الفطور مع كوب من العصير أو الحليب، فهي من الحلويات سهلة التحضير التي لا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات لتحضيرها، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل.مكونات كيكه الخلاط بالشوكولاتة
- كوب من اللبن
- كوب من الزيت النباتي
- ظرف فانيليا ملعقة كبيره من الزبدة المذابة
- بيضتين
- ملعقة من البيكنج بودر
- كوب من السكر
- ست ملاعق من السكر الناعم
- كوب من الدقيق المنخول
يمكنك عمل كيكه الخلاط بالشوكولاتة في دقائق معدودة بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل:-
- قومي بوضع الزيت والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي مع خلط كافة المكونات الأخرى سويا لحين ذوبان السكر جيدا.
- قومي بإضافة الكاكاو بصورة تدريجية مع خلطه مع باقي المكونات جيدا لحين حصولك على مزيج متجانس وسائل واستمري في الخلط.
- ينصح بأن تظلي مستمرة بخلط المكونات لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم سكب كمية قليلة في إناء صغير ووضعهما في الثلاجة حتى يجمد.
- بعد ذلك قومي بإضافة البيض لباقي الخليط والبيكنج بودر والدقيق والفانيليا واستمري في مسج المكونات ولكن يجب عليك مراعاة عدم تماسك الخليط معا.
- بعد ذلك اسكبي الخليط في صينية ولكن يجب أن تدهنيها بالزبدة أولًا وتكوني قد جعلتي الفرن ساخن قليلا ثم تقوم بإدخال الصينية حتى تنضج وتخرجيها من الفرن الكهربائي حتى تبرد خارجا.
- سكب صوص الشوكولاتة عليه حتى تشربه الكيكة وتتركيها لمدة لا تقل عن ساعة كاملة في الثلاجة ويمكنك تقديمها باردة.
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