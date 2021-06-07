كريم البنجر وماء الورد العجيب في توريد وتبييض وشد الجسم والبشرة بياض فوري

كريم البنجر وماء الورد العجيب في توريد وتبييض وشد الجسم والبشرة، يرغب الكثير من الأشخاص من الحصول على بشرة مشرقة ونقية لا يوجد بها أي عيوب، وتعتقد الفتيات أن الحل الأمثل لذلك هو تطبيق مستحضرات التجميل لإحفاء هذه العيوب، ولكنه من الحلول المؤقتة من أجل تغطية العيوب التي تظهر على البشرة، كما أن الإفراط من استخدامها يزيد الأمر سوء، والبعض الأخر يميل لتطبيق الماسكات والكريمات الكيميائية بهدف تنقية البشرة وصفائها وشد البشرة، فالسيدات بصفة عامة لا تفضل نهائياً أن يظهر عليها أي علامات للتقدم بالعمر، ولكن على الرغم من وجود الكثر من الكريمات والمنتجات الكيميائية ولكن أيضاً يوجد مكونات من الطبيعية وتمنحنا أفضل نتائج عن استخدم الكريمات المكلفة، ونحن اليوم جئنا لكم كريم البنجر وماء الورد لشد وتبييض البشرة.

كريم البنجر وماء الورد العجيب في توريد وتبييض وشد الجسم والبشرة

تعرفي معنا على خطوات صنع كريم البنجر وماء الورد لشد وتبيض البشرة في المنزل جون الحاجة لاستخدام أي مكونات كيميائية:

المكونات:

ثمرة من البنجر.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

القليل من ماء الورد.

في البداية نقوم بغسل البنجر بشكل جيد ويقشر ونقوم ببشرها ناعمة وتوضع بإناء متوسط.

يضاف للبنجر ملعقة واحدة من النشا ويضاف لها ملعقة من ماء الورد وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بتطبيق الكريم على البشرة والرقبة وتترك لمدة لا تقل عن ثلث ساعة وحتى أن يجف تماماً.

والرقبة وتترك لمدة لا تقل عن ثلث ساعة وحتى أن يجف تماماً. من ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر وسوف نحصل على بشرة بيضاء وناعمة على الفور.