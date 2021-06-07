المكون العجيب ضعيه علي كفته الحاتي هتطلع معاكي مظبوطة بدون ما تفك ولا تكش منك نهائيا

المكون العجيب ضعيه علي كفته الحاتي هتطلع معاكي مظبوطة من أكثر الأمور التي تضع ربات المنزل في حيرة كبيرة في طريقة تحضيرها بالمنزل، حيث أن تعد كفتة الحاتي من أهم أنواع الأكلات الشهية المعروفة، والتي من الممكن القيام بها في المنزل بكل سهولة، كما أنها غير مكلفة وتتميز بأنها من الأطعمة الاقتصادية، مما يؤدي لتوفير الكثير من المال عند المقارنة من القيام بشرائها من الخارج، والأهم من ذلك أن عند القيام بها في المنزل تضمن جودة المكونات ونظافتها، لأنها تحمل قيمة غذائية كبيرة وتمد الجسم بالكثير من العناصر، لذلك نحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات بسيطة للتعرف على طريقة الكفته الحاتي بالمنزل وبطعم أفضل من أشهر المحلات. المكون العجيب ضعيه علي كفته الحاتي هتطلع معاكي مظبوطة نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي بطعم لذيذ وشهي وبمكونات اقتصادية: المكونات: نصف كيلو من اللحم المفروم.

حزمة من البقدونس.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

ملعقة من الملح الناعم.

نصف رغيف عيش بلدي.

فلفل أسود.

ماء بصل.

بهارات لحمة.

ببريكا.

ملعقتين من بهارات الكفتة. طريقة تحضير كفتة الحاتي نقوم بأخذ البصل ويبشر ناعم جداً، ومن ثم نقوم بتصفية البصل من الماء ويترك جانباً.

نقوم بتفتيت العيش البلدي ونضع فوقه ملعقتين من ماء البصل ونضغط عليه برفق بالشوكة.

في إناء عميق نقوم بوضع اللحم المفروم ونضع عليه البصل والعيش والبقدونس المفروم وتقلب المكونات جيداً.

ومن ثم نقوم بإضافة كافة التوابل السابق ذكرها “الملح، الفلفل الأسود، الببريكا، وبهارات الكفتة، تقلب المكونات معاً بشكل جيد.

نضع الخليط في الثلاجة ويترك لمدة نصف ساعة حتى تتماسك المكونات معاً.

نقوم بتجهيز الأعواد الخشبية أو أسياخ الشوي ونقوم برص الكفتة بداخل صينية وتغطي بالفويل.

بداخل صينية وتغطي بالفويل. تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة وتقلب على الجاهتين ونقوم بإشعال قطعة من الفحم.

نضع فوقها ملعقة من السمن أو الزيت وتغطى وتترك حتى تكتسب رائحة الشوي. الوسوم

المكون العجيب ضعيه علي كفته الحاتي هتطلع معاكي مظبوطة من أكثر الأمور التي تضع ربات المنزل في حيرة كبيرة في طريقة تحضيرها بالمنزل، حيث أن تعد كفتة الحاتي من أهم أنواع الأكلات الشهية المعروفة، والتي من الممكن القيام بها في المنزل بكل سهولة، كما أنها غير مكلفة وتتميز بأنها من الأطعمة الاقتصادية، مما يؤدي لتوفير الكثير من المال عند المقارنة من القيام بشرائها من الخارج، والأهم من ذلك أن عند القيام بها في المنزل تضمن جودة المكونات ونظافتها، لأنها تحمل قيمة غذائية كبيرة وتمد الجسم بالكثير من العناصر، لذلك نحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات بسيطة للتعرف على طريقة الكفته الحاتي بالمنزل وبطعم أفضل من أشهر المحلات. المكون العجيب ضعيه علي كفته الحاتي هتطلع معاكي مظبوطة نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي بطعم لذيذ وشهي وبمكونات اقتصادية: المكونات: نصف كيلو من اللحم المفروم.

حزمة من البقدونس.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

ملعقة من الملح الناعم.

نصف رغيف عيش بلدي.

فلفل أسود.

ماء بصل.

بهارات لحمة.

ببريكا.

ملعقتين من بهارات الكفتة. طريقة تحضير كفتة الحاتي نقوم بأخذ البصل ويبشر ناعم جداً، ومن ثم نقوم بتصفية البصل من الماء ويترك جانباً.

نقوم بتفتيت العيش البلدي ونضع فوقه ملعقتين من ماء البصل ونضغط عليه برفق بالشوكة.

في إناء عميق نقوم بوضع اللحم المفروم ونضع عليه البصل والعيش والبقدونس المفروم وتقلب المكونات جيداً.

ومن ثم نقوم بإضافة كافة التوابل السابق ذكرها “الملح، الفلفل الأسود، الببريكا، وبهارات الكفتة، تقلب المكونات معاً بشكل جيد.

نضع الخليط في الثلاجة ويترك لمدة نصف ساعة حتى تتماسك المكونات معاً.

نقوم بتجهيز الأعواد الخشبية أو أسياخ الشوي ونقوم برص الكفتة بداخل صينية وتغطي بالفويل.

بداخل صينية وتغطي بالفويل. تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة وتقلب على الجاهتين ونقوم بإشعال قطعة من الفحم.

نضع فوقها ملعقة من السمن أو الزيت وتغطى وتترك حتى تكتسب رائحة الشوي.

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