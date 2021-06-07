كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم والعانة وتحت الابطين من الجذور بدون الم وبدون عودة

كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم من الجذور حيث أن الشعر الزائد بالجسم من أكثر المشاكل المزعجة التي يواجها الكثير من الأشخاص، كما أنها توفر العديد من الوسائل والطرق التقليدية التي تعمل على إزالة الشعر، منها الحلاوة والشفرات والشمع، ولكن ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية، ويعتبر كريم إزالة الشعر الموجودة بالصيدليات الحل السريع البسيط لإزالة الشعر دون أن يسبب أي ألم وذات تكلفة قليلة، ويقبل عليها العديد من السيدات والرجال لأنها سهلة الاستخدام ويحمل نتائج فورية، نحن اليوم سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل كريم ازالة شعر الجسم من الجذور بطريقة فعالة ودون أي ضرر ولا ينتج عنها أي آثار جانبية.كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم من الجذور
يوجد الكثير من المكونات الطبيعية البسيطة للغاية التي تساعد في الحصول على خليط طبيعي يعمل على إزالة الشعر:المكونات:
- معجون أسنان أبيض.
- بيكنج صودا.
- شبة.
- ليمونة.
- في المطحنة نقوم بوضع ملعقتين من الشبه مع ملعقة من البيكنج صودا وتضرب المكونات معاً حتى أن نحصل على بودر.
- يضاف للخليط 3 ملاعق من المعجون الأبيض وتقلب المكونات معاً.
- نقوم بإضافة عصير الليمون للخليط مع التقليب حتى أن نحصل على قوام يسهل تطبيقه على الجلد.
- نقوم بفرد كريم إزالة الشعر على المكان المرغوب نزع الشعر منه، وعلى أن يكون الفرد بنفس اتجاه الشعر.
- يترك الخليط حتى أن يجف لمدة لا تقل 5 دقائق.
- نقوم باستخدام كاحت اللسان ويتم إزالة الكريم باتجاه معاكس للشعر وسوف نلاحظ تساقط الشعر دون بذل أي مجهود.
- إلى جانب أن الكريم يساعد على تفتيح البشرة ويقضي على البقع الداكنة بالجسم ويساعد على زيادة نعومة البشرة.
- ولا يكلفك الكثير من المال والمكونات بسيطة من المنزل ولا تسبب أي آثار جانبية.
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كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم من الجذور حيث أن الشعر الزائد بالجسم من أكثر المشاكل المزعجة التي يواجها الكثير من الأشخاص، كما أنها توفر العديد من الوسائل والطرق التقليدية التي تعمل على إزالة الشعر، منها الحلاوة والشفرات والشمع، ولكن ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية، ويعتبر كريم إزالة الشعر الموجودة بالصيدليات الحل السريع البسيط لإزالة الشعر دون أن يسبب أي ألم وذات تكلفة قليلة، ويقبل عليها العديد من السيدات والرجال لأنها سهلة الاستخدام ويحمل نتائج فورية، نحن اليوم سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل كريم ازالة شعر الجسم من الجذور بطريقة فعالة ودون أي ضرر ولا ينتج عنها أي آثار جانبية.كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم من الجذور
يوجد الكثير من المكونات الطبيعية البسيطة للغاية التي تساعد في الحصول على خليط طبيعي يعمل على إزالة الشعر:المكونات:
- معجون أسنان أبيض.
- بيكنج صودا.
- شبة.
- ليمونة.
- في المطحنة نقوم بوضع ملعقتين من الشبه مع ملعقة من البيكنج صودا وتضرب المكونات معاً حتى أن نحصل على بودر.
- يضاف للخليط 3 ملاعق من المعجون الأبيض وتقلب المكونات معاً.
- نقوم بإضافة عصير الليمون للخليط مع التقليب حتى أن نحصل على قوام يسهل تطبيقه على الجلد.
- نقوم بفرد كريم إزالة الشعر على المكان المرغوب نزع الشعر منه، وعلى أن يكون الفرد بنفس اتجاه الشعر.
- يترك الخليط حتى أن يجف لمدة لا تقل 5 دقائق.
- نقوم باستخدام كاحت اللسان ويتم إزالة الكريم باتجاه معاكس للشعر وسوف نلاحظ تساقط الشعر دون بذل أي مجهود.
- إلى جانب أن الكريم يساعد على تفتيح البشرة ويقضي على البقع الداكنة بالجسم ويساعد على زيادة نعومة البشرة.
- ولا يكلفك الكثير من المال والمكونات بسيطة من المنزل ولا تسبب أي آثار جانبية.
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