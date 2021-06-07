كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم والعانة وتحت الابطين من الجذور بدون الم وبدون عودة

كريم الليمون والشبه لازاله شعر الجسم من الجذور حيث أن الشعر الزائد بالجسم من أكثر المشاكل المزعجة التي يواجها الكثير من الأشخاص، كما أنها توفر العديد من الوسائل والطرق التقليدية التي تعمل على إزالة الشعر، منها الحلاوة والشفرات والشمع، ولكن ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية، ويعتبر كريم إزالة الشعر الموجودة بالصيدليات الحل السريع البسيط لإزالة الشعر دون أن يسبب أي ألم وذات تكلفة قليلة، ويقبل عليها العديد من السيدات والرجال لأنها سهلة الاستخدام ويحمل نتائج فورية، نحن اليوم سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل كريم ازالة شعر الجسم من الجذور بطريقة فعالة ودون أي ضرر ولا ينتج عنها أي آثار جانبية.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية البسيطة للغاية التي تساعد في الحصول على خليط طبيعي يعمل على إزالة الشعر:

معجون أسنان أبيض.

بيكنج صودا.

شبة.

ليمونة.