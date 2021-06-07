الخلطة السحرية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب الخفيفة في 3 أيام فقط

الخلطة السحرية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب هذه طريقة سريعة وطبيعية لإطالة الرموش وكثافة الحواجب التي ندرسها، تفقد الكثير من النساء الرموش مع تقدمهن في السن وتقل كثافة الحواجب، هناك بعض الخطوات السهلة لكي تمنعي هذه العملية وتحديث الرموش والحواجب بطريقة بسيطة وسهلة، ستوضح هذه المقالة كيفية جعل الرموش أطول بشكل طبيعي والحواجب أكثر سمكًا.

هناك وصفات عائلية طبيعية لتقوية الرموش مثل:

لأنه يحتوي على فيتامين E، يمكنه تعزيز نمو بصيلات الشعر، وبالتالي تقوية الرموش.

تم استخدام هذا النبات مؤخرًا لأغراض متعددة على الوجه والشعر، وكذلك في ضبط شكل الحواجب والرموش.

لأن الفيتامينات الموجودة فيه ستحفز سماكة الرموش خاصة عندما تقترن بالبابونج.

يعتبر من أهم الزيوت لكيفية تقوية الرموش بشكل طبيعي، حيث تستخدم بعض شركات التجميل زيت الخروع في أنواع معينة من الماسكارا لتصبح أفضل أنواع الماسكارا لتمديد وتقوية الرموش المحتوية على زيت الخروع والحواجب.

ملعقة من زيت الصبار

كبسولات فيتامين أ

كبسولات فيتامين هـ

اخلطي المكونات بالتساوي ثم ضعي القطن على الرموش واتركيها طوال الليل.

هذه الكمية ربما تكفي لمدة حوالي اسبوع احفظيها في برطمان صغير وضعيها يوميا مفعولها سيكون سريعا جدا.

ملعقة من زيت اللوز

بضع قطرات من خلاصة الفانيليا