طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بمكونات اقتصادية وسر نحاجها

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والإسفنجية، حيث تريد كل ربة منزل إعداد كيكة زبادي هشة ولذيذ لتجعل أطفالها يتهافتون عليها من جمال مذاقها اللذيذ، ويمكنك سيدنى عمل هذه الكيك بالاستعانة بهذه الطريقة التي سنقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، حيث يتم تحضير الكيك بالعديد من النكهات مثل الشيكولاته والحليب والزبادي والبرتقال وغيرهم من النكهات المميزة، ولكن الجميع يفضل كيك الزبادي لطراوتها ومذاقها الأكثر من رائع، تابعي معنا سيدتي هذا المقال وتعرفي على أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي في البيت. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المكونات: كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب من اللبن.

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات من البيض متوسط الحجم.

نصف كوت الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير كيكة الزبادي احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من الزيت والسكر وقومي بخلطهم جيدا لمدة دقيقتين.

ثم أضيفي إليهم الفانيليا والبيض استمري في خفق المكونات لمدة دقيقة مرة أخرى.

ثم أضيفي اليهم الزبادي واللبن واخلطي لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بخلط البيكنج باودر مع الدقيق حتى تتجانس كافة المكونات، واحضري بولة كبيرة وضعي فيها المكونات السائلة، ثم أضيفي اليهم خليط الدقيق مع البيكنج باودر وابدئي في تقليبهم ببطئ حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط كريمي ناعم وخالي من أي كتل. أحضري صينية متوسطة الحجم وصبي خليط الكيك فيها مع مراعاة دهنها بمادة دهنية والقليل من الدقيق.

ضعي الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 فى الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

بعد أن تأخذ الكيك لون ذهبي وتفصل من الجوانب قومي بإخراجها وتركها جانباً حتى تبرد، ثم تقدم. أسرار نجاح الكيك للحصول على كيكة هشه وناعمة للغاية أضيفي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى الخليط أثناء التحضير فهو يجعلها هشة وطرية وإسفنجية.

عند استخدام البيض لابد من أن يكون بدرجة حرارة المطبخ وليس بارداً.

يراعى أن لا يتم فتح الفرن على الكيك إل ابعد مرور 15 دقيقة فى البداية حتى لا تهبط.

عند نضج الكيك اتركيها فى الفرن المطفئ حتى لا تهبط. خطوات تحضير كيكة الزباديأسرار نجاح الكيك الوسوم

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والإسفنجية، حيث تريد كل ربة منزل إعداد كيكة زبادي هشة ولذيذ لتجعل أطفالها يتهافتون عليها من جمال مذاقها اللذيذ، ويمكنك سيدنى عمل هذه الكيك بالاستعانة بهذه الطريقة التي سنقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، حيث يتم تحضير الكيك بالعديد من النكهات مثل الشيكولاته والحليب والزبادي والبرتقال وغيرهم من النكهات المميزة، ولكن الجميع يفضل كيك الزبادي لطراوتها ومذاقها الأكثر من رائع، تابعي معنا سيدتي هذا المقال وتعرفي على أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي في البيت. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المكونات: كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب من اللبن.

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات من البيض متوسط الحجم.

نصف كوت الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير كيكة الزبادي احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من الزيت والسكر وقومي بخلطهم جيدا لمدة دقيقتين.

ثم أضيفي إليهم الفانيليا والبيض استمري في خفق المكونات لمدة دقيقة مرة أخرى.

ثم أضيفي اليهم الزبادي واللبن واخلطي لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بخلط البيكنج باودر مع الدقيق حتى تتجانس كافة المكونات، واحضري بولة كبيرة وضعي فيها المكونات السائلة، ثم أضيفي اليهم خليط الدقيق مع البيكنج باودر وابدئي في تقليبهم ببطئ حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط كريمي ناعم وخالي من أي كتل. أحضري صينية متوسطة الحجم وصبي خليط الكيك فيها مع مراعاة دهنها بمادة دهنية والقليل من الدقيق.

ضعي الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 فى الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

بعد أن تأخذ الكيك لون ذهبي وتفصل من الجوانب قومي بإخراجها وتركها جانباً حتى تبرد، ثم تقدم. أسرار نجاح الكيك للحصول على كيكة هشه وناعمة للغاية أضيفي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى الخليط أثناء التحضير فهو يجعلها هشة وطرية وإسفنجية.

عند استخدام البيض لابد من أن يكون بدرجة حرارة المطبخ وليس بارداً.

يراعى أن لا يتم فتح الفرن على الكيك إل ابعد مرور 15 دقيقة فى البداية حتى لا تهبط.

عند نضج الكيك اتركيها فى الفرن المطفئ حتى لا تهبط. خطوات تحضير كيكة الزباديأسرار نجاح الكيك

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