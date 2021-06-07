كريم النشا والفازلين الكوري لتبييض الجسم وازاله التجاعيد والترهلات وشد البشرة

كريم النشا والفازلين الكوري لتبييض الجسم وازاله التجاعيد حيث أن نجد فئة كبيرة من الفتيات تلجأ لتطبيق الماسكات الطبيعية من أجل الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، ويقوم بمعالجة مشاكل البشرة، ويوجد وصفات عديدة تمنح البشرة إشراق ونضارة دون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية التي تعمل على ضرر البشرة عند القيام باستخدام أي كريمات غير ملائمة من نوع البشرة، ولكن الإفراط من تطبيق الوصفات الطبيعية لا يسبب أي ضرر للبشرة ولا ينتج عنه أي أثار جانبية، ومنها كريم النشا والفازلين، ويحمل العديد من الفوائد الهامة لصحة البشرة وحيويتها ويعمل على ترطيب البشرة بعمق، ويعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم، وتمتعك بالحصول على بشرة ناعمة ونقية.

كريم النشا والفازلين الكوري لتبييض الجسم وازاله التجاعيد

إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا والفازلين في المنزل والتمتع على ما يحمله من فوائد جمة:

ملعقتين من الفازلين الطبي.

ملعقتين من النشا.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

كريم طبيعي فعال لتفتيح البشرة نقوم بإذابة الفازلين الطبي في حمام ماء ساخن أو في الميكروويف إن وجد.

نقوم بإذابة الفازلين الطبي في حمام ماء ساخن أو في الميكروويف إن وجد. نرفع الفازلين ويضاف له ملعقتين من مسحوق النشا.

تقلب المكونات معاً ويضاف لها ملعقة واحدة من عصير الليمون والقليل من ماء الورد.

تقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس حتى أن نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع المكونات في عبوة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة ويتم استخدامه بشكل يومي قبل الذهاب للنوم.