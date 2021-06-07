أسرار تحضير أحلى سمبوسك في المنزل بالعديد من الحشوات المختلفة

تعتبر الـ سمبوسك من أشهر المقبلات وأفضلها بالنسبة لأفراد الأسرة جميعهم، ويمكن تناولها بمفردها ويمكن أيضاً تحضيرها بجانب اطباق رئيسية أخرى، فهي من الأكلات الشهيرة التي يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم بالتحديد.

سمبوسك بالجبن

يعد سمبوسك الجبن من أشهر حشوات السمبوسك التي يحبها الجميع ويفضلونها، هذا بالإضافة إلى أنها خفيفة وشهية، فيمكن عمل سمبوسك الجبن بالمكونات التالية :

مكونات سمبوسك بالجبن

باكت سمبوسك جاهز.

نصف كوب جبنة فيتا.

ربع كوب جبنة كريمي.

كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

3 ملاعق بقدونس أخضر مفروم.

معلقة ريحان كبيرة مفرومة.

ملعقة نعناع كبيرة مبشورة.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كافة المقادير معاً ونقلبهم جيداً.

ثم نفرد العجينة ونضع الحشوة على طرفها ونلفها على هيئة مثلث.

ثم نضع السمبوسك في الزيت الغزير المغلي لتتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

طريقة تحضير سمبوسك الجبنالسمبوسة بالجبنة

بهذه الطريقة الثانية أيضاً يمكن تحضير السمبوسة بالجبنة بكل سهولة في المنزل، وضمان الحصول على أفضل نتيجة فنجد :

مكونات العجين

أربعة أكواب دقيق.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

رشة ملح.

ربع كوب ماء دافيء.

كوب جبنة من أي نوع مهروسة.

كوب جبن موزاريلا مهروسة.

نصف كوب بصل أخضر مفروم ناعم.

بصلة مفرومة ناعماً.

كوب ذرة صفراء حلوة معلبة.

ملعقتان زبدة كبيرتان.

أربعة أكواب زيت ذرة.

نحضر وعاء ونضع فيه : البيضة، الزيت، الملح، الدقيق، الماء ونعجن جيداً لنحصل على عجينة لينة.

ثم نغطي الوعاء جانباً لمدة ساعة حتى يختمر.

نضع مقلاة متوسطة على النار ونذيب فيها الزبدة، ثم نضع البصل ونحركه ليذبل.

ثم نضع الذرة الصفراء، البصل الأخضر ونخلطه معاً.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً لعشر دقائق.

نحضر وعاء آخر للحشوة، ثم نضيف أنواع الجبن ونقلبه جيداً.

ثم نفرد العجين ونقسمها دوائر متساوية.

ونضع في كل قطعة عجين ملعقتين حشوة، ونثنيها على شكل مثلث.

ثم نسخن المقلاة على النار وبها الزيت، ونضيف لها السمبوسك ليصبح لونه ذهبي.

ثم نضع السمبوسة على ورق مطبخ ليمتص الزيت.

مكونات الحشوةطريقة تحضير العجينةطريقة تحضير الحشوة