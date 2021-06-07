أسرار تحضير مخلل الخيار المقرمش بسهولة في البيت

مخلل الخيار المقرمش من أشهى المخللات التي تقدم بجانب أطباق الطعام المختلفة، فهو من الأنواع المحببة لدى الكل، الأطفال والكبار خاصةً الأطفال، لأنهم من مفضلي الخيار عموماً، ولهذا يتسائل الكثير من الأمهات عن كيفية عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، خاصة في ظل هذه الأيام حيث يفضل صنع وتحضير جميع المقبلات وأنواع الطعام في المنزل بسبب الأوضاع الحالية، في المقال التالي سنسرد لكم بالتفصيل طريقة عمل مخلل الخيار الشهي. مكونات مخلل الخيار المقرمش مكونات مخلل الخيار المقرمش لعمل مخلل الخيار المقرمش تحتاج سيدة المنزل الى المكونات التالية: اثنان كيلو غرام من شرائح الخيارالتي تم تقطيعها مسبقاً.

ثمانية أكواب متوسطة من شرائح البصل المقطعة بشكل رقيق.

ربع كوب من الملح.

من ثلاثة إلى أربعة أكواب ماء.

أربعة أكواب سكر.

كوبان من خل التفاح. طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش لعمل مخلل الخيار المقرمش نتبع الخطوات التالية جيداً: نغسل الأوعية البلاستيكية التي سنستخدمها لتخليل الخيار بالماء المغلي جيداً ونتركها حتى تجف.

نقوم بخلط المكونات التالية جيدً: شرائج البصل الرقيقة، وشرائح الخيار المقطعة مسبقاً، والماء والملح.

ونقوم بتقسيم الكمية السابقة على جزئين حتى يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

نقوم بإضافة كوبين من السكر إلى وعاء آخر ونضيف معه كوب واحد من الخل ونقوم بالتقليب جيداً حتى يمتزج الخل مع السكر جيداً ويتجانس الخليط.

نضع خليط الخيار السابق في أوعية التخليل التي غسلناها سابقاً مع ترك فراغ بسيط في الوعاء إذا كنا سنستخدمه في غرض التجميد والحفظ.

نقوم بوضع خليط الماء والخلط على خليط الخيار في الأوعية مع مراعاة تغطية الخيار جيداً بالماء والخل.

نتركه لمدة ثمان ساعات خارج الثلاجة حتى يذوب الملح جيداً، ويمكن تخزينه لمدة أسبوعين مجمد بالفريزر. الوسوم

مخلل الخيار المقرمش من أشهى المخللات التي تقدم بجانب أطباق الطعام المختلفة، فهو من الأنواع المحببة لدى الكل، الأطفال والكبار خاصةً الأطفال، لأنهم من مفضلي الخيار عموماً، ولهذا يتسائل الكثير من الأمهات عن كيفية عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، خاصة في ظل هذه الأيام حيث يفضل صنع وتحضير جميع المقبلات وأنواع الطعام في المنزل بسبب الأوضاع الحالية، في المقال التالي سنسرد لكم بالتفصيل طريقة عمل مخلل الخيار الشهي. مكونات مخلل الخيار المقرمش مكونات مخلل الخيار المقرمش لعمل مخلل الخيار المقرمش تحتاج سيدة المنزل الى المكونات التالية: اثنان كيلو غرام من شرائح الخيارالتي تم تقطيعها مسبقاً.

ثمانية أكواب متوسطة من شرائح البصل المقطعة بشكل رقيق.

ربع كوب من الملح.

من ثلاثة إلى أربعة أكواب ماء.

أربعة أكواب سكر.

كوبان من خل التفاح. طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش لعمل مخلل الخيار المقرمش نتبع الخطوات التالية جيداً: نغسل الأوعية البلاستيكية التي سنستخدمها لتخليل الخيار بالماء المغلي جيداً ونتركها حتى تجف.

نقوم بخلط المكونات التالية جيدً: شرائج البصل الرقيقة، وشرائح الخيار المقطعة مسبقاً، والماء والملح.

ونقوم بتقسيم الكمية السابقة على جزئين حتى يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

نقوم بإضافة كوبين من السكر إلى وعاء آخر ونضيف معه كوب واحد من الخل ونقوم بالتقليب جيداً حتى يمتزج الخل مع السكر جيداً ويتجانس الخليط.

نضع خليط الخيار السابق في أوعية التخليل التي غسلناها سابقاً مع ترك فراغ بسيط في الوعاء إذا كنا سنستخدمه في غرض التجميد والحفظ.

نقوم بوضع خليط الماء والخلط على خليط الخيار في الأوعية مع مراعاة تغطية الخيار جيداً بالماء والخل.

نتركه لمدة ثمان ساعات خارج الثلاجة حتى يذوب الملح جيداً، ويمكن تخزينه لمدة أسبوعين مجمد بالفريزر.

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