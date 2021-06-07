رجيم الكرش والجوانب لبطن مشدود وقوام ممشوق

يبحث الكثيرون عن رجيم الكرش والجوانب بسبب المشكلة الشائعة التي تتمثل في تراكم الدهون في منطقتي الجوانب والبطن، مما يسبب لهم الإزعاج والإحراج بسبب المظهر غير اللائق، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية والنفسية المترتبة على زيادة الوزن، وفيما يلي نظام رجيم أسبوعي للتخلص من الدهون في هذه المناطق.

رجيم الكرش والجوانب في أسبوع

تعد الدهون الزائدة في البطن من أكثر المشاكل شيوعًا عند الجنسين على حدٍ سواء (الرجال والنساء)، وقد يكون هذا بسبب العادات الغذائية غير الصحية أو قلة الحركة يوميًا، فيما يلي نقدم جدول للرجيم خلال سبعة أيام متتالية للتخلص من الوزن الزائد والدهون في المناطق السابق ذكرها.

رجيم الكرش والجوانب نظام غذائي للتخسيس

يعتمد هذا النظام على أسلوب سليم في التغذية والابتعاد تمامًا عن كافة الأكلات التي تتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم:

وجبة الفطور

يجب بدء اليوم مبكرًا وتناول وجبة الفطور في الصباح الباكر ليكون معدل الحرق أعلى، ولابد من تناول وجبة خفيفة لا تحتوي على أطعمة دسمة، وتتمثل في التالي:

كوبين من الزبادي خالي الدسم.

قطعتين من الخبز السن.

نوع من الفاكهة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكريات، مثل الموز، العنب، التين، الكريز، والبلح.

وجبة الغذاء

يجب أن تحتوي وجبة الغذاء على نوع من البروتين الحيواني بالإضافة إلى الخضروات، لتصبح وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية، وتتمثل على سبيل المثال في التالي:

الطبق الرئيسي عبارة قطعة من اللحم الأحمر مشوية بدون دهون (لحم، فراخ بدون جلد، أرانب، حمام).

طبق من الخضار المطبوخ (بامية، بازلاء، فاصوليا خضراء، سبانخ، ملوخية، إلخ).

طبق من السلطة الخضراء.

تناول ثلاث ثمار من الفاكهة بعد تناول وجبة الغذاء بثلاث ساعات تقريبًا.

وجبة العشاء

من الأفضل تناول نوع من الفاكهة في وجبة العشاء وتجنب تناول الوجبات الكاملة ليلاً لتجنب تحولها إلى دهون، نظرًا إلى قلة نشاط الهرمون الذي يعمل على عملية الأيض وحرق الدهون.

مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن تناول وجبة خفيفة بين وجبتي الفطور والغذاء في حالة الشعور بالجوع، والتي تتمثل في ثمرة فاكهة أو بيضة واحدة مسلوقة.

أسباب تراكم الدهون في الكرش والجوانب

من المؤكد أن تراكم الدهون في أنحاء مختلفة من الجسم سبب رئيسي في الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضغط الدم والسكري وزيادة نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، فيما يلي أبرز أسباب اكتساب وزن زائد في منطقتي الجوانب والبطن:

الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية التي تحتوي على النشويات والدهون بنسبة عالية، مثل المكرونة والحلويات، لذلك من الأفضل تناول الخضروات واللحوم الحمراء منزوعة الدهون، والإكثار من تناول الأسماك والمكسرات بمختلف أنواعها للحصول على الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

تناول كمية كبيرة في الوجبات من أهم عوامل زيادة الوزن، لذلك من الأفضل تقسيم الطعام على خمس وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً من تناول ثلاث وجبات فقط بكميات كبيرة، كما ينصح أيضًا بالامتناع عن تناول الطعام ليلاً أو على الأقل قبل النوم بأربع ساعات.

التدخين بإفراط من أسباب السمنة حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة لزيادة الوزن خاصة في منطقة البطن وهو ما يسمى علميًا بالدهون الحشوية.

التوتر والاضطراب النفسي من العوامل التي تؤدي إلى اكتساب وزن زائد، نظرًا إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يُحدث خلل في عملية حرق الدهون، لذلك ينصح بممارسة اليوجا وبعض تمارين التأمل للتخلص من القلق والتوتر الناتج عن ضغوطات الحياة.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا سبب رئيسي في الوزن الزائد، لذلك يفضل تخصيص نصف ساعة يوميًا على الأقل لممارسة الرياضات الخفيفة مثل المشي أو الركض لتحفيز تدفق الدورة الدموية، كما يمكن ممارسة الأيروبيكس مرة أو أكثر كل أسبوع.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من السكر، لذلك يجب استبدالها بالعصائر الطازجة مع الحرص على تناول كميات وفيرة من المياه يوميًا لتحفيز عملية حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة.