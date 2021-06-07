دجاج تكا الهندي بالتتبيلة الأصلية وتسويته على الفحم في فرن البوتجاز

يعتبر دجاج تكا من أشهر الأكلات في المطبخ الهندي والتي انتشرت في العالم كله حيث يتميز المطبخ الهندي بتوابله الجذابة المميزة ذات الطعم الحار والرائحة الفاتحة للشهية، ويقدم دجاج تكا في جميع المطاعم حالياً سواء كانت تلك المطاعم عربية أو أجنبية، وفي الفترة الأخيرة انتشرت المطاعم الهندية في الشرق الأوسط حيث أصبح الجمهور يذهب إليها ليستمتع بالأجواء الهندية المميزة من لبس الساري الهندي للنساء والزي الهندي ذو القبعة المزينة بالريش للرجال ويجلسون على الفرش المنقوش بالنقوشات الهندية المميزة ويتناولون الطعام الهندي الحار ومن أشهر تلك الوجبات دجاج تكا.

ويمكن أن يقدم دجاج تكا بجانب الأرز والخضار أو بجوار الخبز الهندي الشهير، وفي مقالنا اليوم سوف نتعلم طريقة تحضير دجاج تكا في المنزل بكل سهولة بدلاً من شراءه من الخارج بمبالغ باهظة وسوف نراعي تقديم الطريقة الأصلية لكم بكافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات دجاج تكا الهندي دجاجة منزوعة العظم ومخلية من الجلد.

كوب إلا ربع من الزبادي البلدي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان من الكاري.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

قطعتان من الفحم. طريقة تحضير دجاج تكا الهندي تغسل الدجاجة جيداً وتنقع في الماء والليمون وتقطع إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم قومي بعمل شقوق و فتحات صغيره به بواسطة السكينة حتى تتشرب الدجاجة التتبيلة بشكل كامل.

تجهز التتبيلة بتجهيز وعاء عميق يسمح بكمية الدجاج ويسكب فيه ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض وفرك الدجاج به ويترك جانباً حتى يتفتح لحم الدجاج.

في وعاء آخر توضع الزبادي مع خمس فصوص من الثوم المهروس وملعقة صغيرة من الكزبرة وملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من الملح، وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الزعفران وملعقتان كبيرتان من البابريكا وملعقة من البصل الباودر وملعقتان من الكاري وملعقة صغيرة من الكمون.

تخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح الخليط متجانس وشبه كريمي ناعم ويضاف لحم زيت الزيتون ويسكب خليط البهارات والزبادي والثوم، على الدجاج تدريجياً ويقلب الدجاج مع خليط البهارات جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتتداخل ويتغير لون الدجاج.

يغطى وعاء الدجاج بواسطة كيس بلاستيك ويوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ليتتبل الدجاج جيداً ويشرب البهارات. مكونات دجاج تكا الهنديطريقة تحضير دجاج تكا الهندي الوسوم

يعتبر دجاج تكا من أشهر الأكلات في المطبخ الهندي والتي انتشرت في العالم كله حيث يتميز المطبخ الهندي بتوابله الجذابة المميزة ذات الطعم الحار والرائحة الفاتحة للشهية، ويقدم دجاج تكا في جميع المطاعم حالياً سواء كانت تلك المطاعم عربية أو أجنبية، وفي الفترة الأخيرة انتشرت المطاعم الهندية في الشرق الأوسط حيث أصبح الجمهور يذهب إليها ليستمتع بالأجواء الهندية المميزة من لبس الساري الهندي للنساء والزي الهندي ذو القبعة المزينة بالريش للرجال ويجلسون على الفرش المنقوش بالنقوشات الهندية المميزة ويتناولون الطعام الهندي الحار ومن أشهر تلك الوجبات دجاج تكا.

ويمكن أن يقدم دجاج تكا بجانب الأرز والخضار أو بجوار الخبز الهندي الشهير، وفي مقالنا اليوم سوف نتعلم طريقة تحضير دجاج تكا في المنزل بكل سهولة بدلاً من شراءه من الخارج بمبالغ باهظة وسوف نراعي تقديم الطريقة الأصلية لكم بكافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات دجاج تكا الهندي دجاجة منزوعة العظم ومخلية من الجلد.

كوب إلا ربع من الزبادي البلدي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان من الكاري.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

قطعتان من الفحم. طريقة تحضير دجاج تكا الهندي تغسل الدجاجة جيداً وتنقع في الماء والليمون وتقطع إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم قومي بعمل شقوق و فتحات صغيره به بواسطة السكينة حتى تتشرب الدجاجة التتبيلة بشكل كامل.

تجهز التتبيلة بتجهيز وعاء عميق يسمح بكمية الدجاج ويسكب فيه ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض وفرك الدجاج به ويترك جانباً حتى يتفتح لحم الدجاج.

في وعاء آخر توضع الزبادي مع خمس فصوص من الثوم المهروس وملعقة صغيرة من الكزبرة وملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من الملح، وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الزعفران وملعقتان كبيرتان من البابريكا وملعقة من البصل الباودر وملعقتان من الكاري وملعقة صغيرة من الكمون.

تخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح الخليط متجانس وشبه كريمي ناعم ويضاف لحم زيت الزيتون ويسكب خليط البهارات والزبادي والثوم، على الدجاج تدريجياً ويقلب الدجاج مع خليط البهارات جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتتداخل ويتغير لون الدجاج.

يغطى وعاء الدجاج بواسطة كيس بلاستيك ويوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ليتتبل الدجاج جيداً ويشرب البهارات. مكونات دجاج تكا الهنديطريقة تحضير دجاج تكا الهندي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دجاج تكا الهندي بالتتبيلة الأصلية وتسويته على الفحم في فرن البوتجاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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