عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط مثل المطاعم بانجح واسهل واسرع طريقة

عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط ، الكريب الحادق من أكثر أنواع الكريب انتشاراً ويقوم بتنفيذه الكثيرون فكل أن تحب أن تقدم في البيت كل ما يرغب به أولادها بدلاً من أن يقبلوا على تناوله من المطاعم الذي يمكن أن تصيبهم بالأمراض والأوبئة لعدم النظافة، لذلك تقوم الأمهات في تلك الفترة بالبحث الكثيف عن كل ما يتناوله أولادها وسوف نتعرف معاً عن طريقة عمل عجينة الكريب الحادق في الخلاط. عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط لك سيدتي طريقة سهلة وسريعة لعمل عجينة الكريب الحادق في الخلاط وهي: المكونات: 2 كوب دقيق.

6 ملاعق كبيرة لبن.

بيضتين.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

6 ملاعق كبيرة زيت.

4 ملاعق كبيرة ماء. طريقة التحضير: احضري وعاء الخلاط الكهربائي ضعي به اللبن والزيت والماء واخلطيهم جيداً.

بعدها يضاف البيض والفلفل الأسود ويعاد الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

ثم يتم إحضار وعاء كبير الحجم ضعي به مقدار من الدقيق وقليل من الملح وقلبي المكونات جيداً.

ثم يتم سكب خليط البيض فوق الدقيق تدريجياً وقلبي بسرعة باستخدام المضرب اليدوي حتى أن تتجانس وتمتزج ويصبح لديك عجينة سميكة ذات قوام كريمي.

ثم يتم إحضار طاسة مدهونة بقليل من الزيت وتركيها على نار هادئة ومن ثم يتم سكب مغرفة واحدة من عجينة الكريب وحركي الطاسة بحيث أن تكون على هيئة دائرة.

بعد مرور عدة دقائق يتم قلب العجينة على الوجه الآخر حتى أن تصبح ناضجة واستمري على ذلك حتى أن ينتهي الخليط ثم يترك حتى يبرد.

يمكن بعد ذلك أن تقومين بحشو الكريب الحادق بأنواع عديدة من الحشوات مثل الجبن والتونة والسوسيس والشاورما بأنواعها والدجاج البانية والبطاطس المقلية المقرمشة ويقدم مع الكاتشب أو المايونيز وسلطة الكولو سلو. الوسوم

عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط ، الكريب الحادق من أكثر أنواع الكريب انتشاراً ويقوم بتنفيذه الكثيرون فكل أن تحب أن تقدم في البيت كل ما يرغب به أولادها بدلاً من أن يقبلوا على تناوله من المطاعم الذي يمكن أن تصيبهم بالأمراض والأوبئة لعدم النظافة، لذلك تقوم الأمهات في تلك الفترة بالبحث الكثيف عن كل ما يتناوله أولادها وسوف نتعرف معاً عن طريقة عمل عجينة الكريب الحادق في الخلاط. عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط عجينة الكريب الاصلية السهلة فى الخلاط لك سيدتي طريقة سهلة وسريعة لعمل عجينة الكريب الحادق في الخلاط وهي: المكونات: 2 كوب دقيق.

6 ملاعق كبيرة لبن.

بيضتين.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

6 ملاعق كبيرة زيت.

4 ملاعق كبيرة ماء. طريقة التحضير: احضري وعاء الخلاط الكهربائي ضعي به اللبن والزيت والماء واخلطيهم جيداً.

بعدها يضاف البيض والفلفل الأسود ويعاد الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

ثم يتم إحضار وعاء كبير الحجم ضعي به مقدار من الدقيق وقليل من الملح وقلبي المكونات جيداً.

ثم يتم سكب خليط البيض فوق الدقيق تدريجياً وقلبي بسرعة باستخدام المضرب اليدوي حتى أن تتجانس وتمتزج ويصبح لديك عجينة سميكة ذات قوام كريمي.

ثم يتم إحضار طاسة مدهونة بقليل من الزيت وتركيها على نار هادئة ومن ثم يتم سكب مغرفة واحدة من عجينة الكريب وحركي الطاسة بحيث أن تكون على هيئة دائرة.

بعد مرور عدة دقائق يتم قلب العجينة على الوجه الآخر حتى أن تصبح ناضجة واستمري على ذلك حتى أن ينتهي الخليط ثم يترك حتى يبرد.

يمكن بعد ذلك أن تقومين بحشو الكريب الحادق بأنواع عديدة من الحشوات مثل الجبن والتونة والسوسيس والشاورما بأنواعها والدجاج البانية والبطاطس المقلية المقرمشة ويقدم مع الكاتشب أو المايونيز وسلطة الكولو سلو.

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