مقلوبة الباذنجان الفلسطينية بالطريقة الأصلية والطعم تحفة

تعتبر المقلوبة من أهم وأشهر المأكولات في المطبخ الشامي والعراقي والفلسطيني وأيضاً في جميع دول الخليج العربي، ويرجع أصل المقلوبة إلى دولة فلسطين فحينما دخل صلاح الدين الأيوبي وحرر بيت المقدس أحتفل أهل بيت المقدس بتقديم الولائم الكبيرة وكانت الأكلة الأساسية في هذا الإحتفال هي المقلوبة.

وللمقلوبة العديد من الأنواع فهناك مقلوبة القرنبيط ومقلوبة الباذنجان أو ما كان يطلق عليها الباذنجانية في فلسطين وقت تقديمها لصلاح الدين الأيوبي وجنوده أحتفالاً بالنصر العظيم كعادة المسلمين في تلك المناسبات وعندما سأل صلاح الدين عليها واصفاً لها بالأكلة المقلوبة ومن وقتها أصبحت الباذنجانية هي مقلوبة الباذنجان.

ومقلوبة الباذنجان تعتبر وجبة غذائية متكاملة العناصر حيث تتكون من الخضار المقلي والأرز واللحم مع المكسرات والصلصة وتقدم كلها في طبق واحد تقلب عليه، وطريقة تحضير مقلوبة الباذنجان سهلة وبسيطة ومكوناتها إقتصادية، تابعونا لتتعرفوا على طريقة تحضيرها.

ثمرتان من الباذنجان الطازج مقطعة شرائح.

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات صغيرة.

ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح.

كوبان من الارز البسمتى.

ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

ثمرة بصل مقطعة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ثلاثة ورقات لورا.

زيت نباتي صافي.

ملعقة ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب صنوبر ولوز و زبيب.

يقطع الباذنجان إلى شرائح ثم نضع عليه الملح ويترك لفترة قصيرة حتى يذبل.

توضع مقلاة عميقة على نار متوسطة ونضيف فيها الزيت حتى يسخن.

تضاف قطع اللحم مع التقليب المستمر حتى يصبح لونها بني.

يضاف البصل المفروم على اللحم مع استمرار التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يضاف القليل من الملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والحبهان وورق اللورا لجعل اللحم ذات مذاق ورائحة جذابة.

يضاف كوب ونصف من الماء الساخن على اللحم ونترك المزيج على النار حتى ينضج اللحم تماماً.

نحضر مقلاة كبيرة ونضع بيها زيت ونضعها على نار متوسطة.

نضيف شرائح الباذنجان في الزيت حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم نضعها في طبق جانبي على مناديل المطبخ لتتصفى من الزيت.

تكرر نفس العملية لشرائح البطاطس حتى الانتهاء من كل كمية الخضار.

مكونات مقلوبة الباذنجانطريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم